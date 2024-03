SFR fait mieux qu’Orange avec son forfait 5G à moitié prix si vous êtes client box

SFR souhaite privilégier ses clients en proposant une belle réduction pour les possesseurs de box SFR (fibre ou ADSL) avec son forfait mobile 5G de 200 Go à 14,99 euros par mois au lieu de 34,99 euros.

SFR est décidément très actif sur le marché global des télécoms depuis le début de l’année et souhaite se positionner sur des prix concurrentiels tout en privilégiant ses clients fidèles. Dans cette optique, l’opérateur au carré rouge met en avant son forfait de 200 Go en 5G qui se retrouve à moitié prix pour les clients box, soit le forfait de 200 Go le plus avantageux du moment, même devant Free et Orange.

Qu’est-ce qu’il a de plus ce forfait 5G chez SFR ?

Une enveloppe 5G de 200 Go en France métropolitaine et 100 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et les DOM

Une offre sans engagement qu’il faut garder longtemps

En ce moment, SFR propose son forfait 5G de 200 Go à 14,99 euros par mois si vous êtes clients box chez l’opérateur. Le tout est sans engagement.

Que propose ce forfait 5G de SFR ?

Ce forfait 5G est le plus abordable que propose en ce moment le catalogue de SFR, en particulier si vous êtes client box chez l’opérateur. Il s’accompagne d’une enveloppe de 200 Go de données mobiles que vous pouvez utiliser depuis la France, mais aussi les DOM, la Suisse, Andorre et les pays de l’Union européenne. C’est plus que suffisant, même pour les baroudeurs qui ont besoin de rester connectés, d’autant que 100 Go sont accessibles via ce forfait dans les mêmes destinations.

Au niveau de la téléphonie, vous avez les appels et les SMS illimités depuis la France (DOM compris) vers tous les fixes et les mobiles de la France métropolitaine et des DOM ainsi que les MMS illimités vers les mobiles de la France métropolitaine. Mais, ce n’est pas tout puisque les communications sont aussi illimitées vers et depuis les mobiles et fixes aux USA, au Canada et en Chine, ce qui en fait un forfait parfait pour les globe-trotteurs.

La qualité du réseau 5G de SFR

Selon les derniers relevés de l’ARCEP datant du 31 décembre 2022, le déploiement de la 5G sur le réseau SFR avance bon train et même mieux que les autres opérateurs. Même si la filiale d’Altice n’occupe que la troisième place (sur quatre) sur le nombre d’antennes 5G sur tout le territoire métropolitain, elle revendique le plus grand nombre de sites équipés en bande hautes fréquences de 3500 MHz, ceux qui vous offrent les débits les plus rapides de la 5G. En dehors de Paris, si vous habitez une ville de grande ou de moyenne taille du sud ou de l’ouest de la France, vous êtes quasiment assuré de pouvoir en profiter. C’est d’autant plus un forfait durable qu’il vous sera possible de profiter de la 5G millimétrique qui sera mise en place en France dès 2025.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

