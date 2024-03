Orange : ce forfait 5G de 120 Go est à un prix exceptionnel, encore plus pour les clients Livebox

Vous avez besoin d'une grosse enveloppe de Go en 5G ? Voilà une offre chez Orange qui ne vous laissera pas indifférent : 120 Go pour 19,99 euros par mois. Ce prix descend même à 14,99 euros par mois pour les clients Livebox.

On n’a pas souvent l’habitude de voir Orange lancer des offres de forfaits mobile avec des prix aussi intéressant. En ce moment et pour encore une semaine, l’opérateur met en avant son forfait 5G de 120 Go à moins de 20 euros par mois dont le prix ne bouge pas au bout de 6 mois. Il est même proposé moins cher pour les clients Livebox avec un prix inédit.

Que propose ce forfait Orange ?

120 Go de données 5G en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Une offre sans engagement

Le meilleur réseau mobile de France

En ce moment, le forfait 5G de 120 Go chez Orange, sans engagement, est proposé à 19,99 euros par mois, sans que le prix augmente au bout de quelques mois, ce qui est assez rare chez Orange. Notez d’ailleurs que le forfait est encore moins cher si vous possédez déjà un abonnement Livebox chez l’opérateur : 14,99 euros par mois, soit un prix jamais vu chez Orange pour ce type de forfait. Dans ce dernier cas, il faut utiliser le code ORANGEKC lors de la commande. Notez cependant que cette offre est valable uniquement pour les nouveaux clients mobile chez Orange.

Une quantité de données 5G plus que confortable

En plus de débits plus rapides, les forfaits 5G promettent des débits très élevés, une latence plus faible et une meilleure accroche réseau. C’est aussi l’occasion d’utiliser son smartphone comme un véritable petit routeur grâce à la quantité de données qu’ils proposent. C’est bel et bien 120 Go que propose Orange avec son offre. Grâce à cette dernière, vous pourrez naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, jouer à des jeux en ligne, visionner des contenus en streaming (même en 4K), et même encore faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils si besoin, dans les situations où la connexion Wi-Fi laisse à désirer. Vous n’arriverez certainement pas à épuiser toute cette quantité de 5G avant la fin du mois, mais sachez tout de même que le débit sera réduit au-delà.

Orange propose aussi la possibilité de recharger votre forfait avec des packs de Go, mais ces derniers sont un peu chers. D’ailleurs, si vous prévoyez un voyage hors de la France métropolitaine, dans le cadre de ce forfait, 50 Go seront aussi utilisables depuis l’Europe, les DOM ainsi que la Suisse et Andorre. Une fonctionnalité plutôt rare pour un forfait mobile, ce qui lui permet déjà de se démarquer de la concurrence.

Le meilleur réseau mobile en France

En plus de cette quantité considérable de données 5G, le forfait mobile d’Orange comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis et vers l’Europe et les DOM. Enfin, vous pourrez avant tout profiter du meilleur réseau mobile en France, y compris en 5G. Comme le souligne l’Arcep, Orange couvre une bonne partie du territoire en antenne 5G, surtout dans les grandes agglomérations, avec des débits jusqu’à 240 Mo/s.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Orange lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

