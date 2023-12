B&You et RED by SFR proposent le forfait pas cher idéal pour Noël : 40 Go pour moins de 10 €/mois

Les opérateurs RED by SFR et Bouygues Télécom, via ses offres sans engagement B&You, proposent tous deux le même forfait de 40 Go à 9,99 euros par mois sans engagement.

Avec l’arrivée de la fin de l’année et des fêtes, les opérateurs de forfaits mobile cherchent aussi à positionner leurs offres et on voit arriver ces dernières heures de belles opportunités de changer son forfaits pour pas cher. C’est le cas chez RED by SFR et chez Bouygues Télécom avec un nouveau forfait de 40 Go pour moins de 10 euros par mois et sans engagement.

Les forfaits RED by SFR et B&You en 3 points clés

Sans engagement et sans condition de durée

40 Go en France métropolitaine et 10 ou 14 Go en Europe/DOM

Des communications illimitées (Appel, SMS, MMS)

En ce moment, les nouveaux forfaits de 40 Go sans engagement B&You de Bouygues Telecom et RED by SFR sont à 9,99 euros par mois. C’est toujours sans engagement et sans condition de durée, dans les deux cas.

Des forfaits sur deux grands réseaux français

Via leurs nouvelles offres, les forfaits de 40 Go chez RED et Bouygues sont de premier choix. Dans les deux cas, il propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français. Que ce soit les réseaux de SFR chez RED ou celui de Bouygues Telecom, les deux proposent des communications avec 99 % de couverture réseau sur toute la France d’après les chiffres de l’ARCEP.

Un forfait pensé pour une utilisation quotidienne de 4G sans en faire trop

Ces forfaits sont surtout intéressants si l’on se penche sur sa quantité de données 4G. Ils proposent des enveloppes de 40 Go à utiliser dans tout l’hexagone. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui consomment régulièrement du contenu en streaming ou qui naviguent sur les réseaux sociaux et dont le forfait actuel n’est déjà plus suffisant. Éventuellement, pourrez passer par les espaces clients respectifs de RED et de Bouygues Telecom afin d’ajouter des Go à votre forfait au cas où vous arriveriez au bout. Notez que dans les deux cas, ces données supplémentaires sont facturées à hauteur de 10 € pour 10 Go.

Concernant les données valables en Europe et DOM, l’enveloppe s’élève à 10 Go chez RED et 14 Go chez Bouygues. Ces données sont décomptées du forfait de base et vous permettront de vous connecter de n’importe où sans surcoût et sans avoir à passer par un réseau Wi-Fi.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire nos avis respectifs sur les offres RED by SFR et B&You.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez

