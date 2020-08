Ce forfait mobile 100 Go passe à moins de 10 euros par mois

NRJ Mobile renouvelle son offre 100 Go jusqu'au 17 août. Ce forfait sans engagement est désormais disponible à 9,99 euros par mois pendant un an.

NRJ Mobile propose une belle offre sur son forfait 100 Go qui passe à moins de 10 euros par mois la première année. L’offre est valable jusqu’au 17 aout 2020.

En bref

100 Go de données 4G en France métropolitaine

Dont 10 Go en Europe et dans les DOM

Le tout pour un petit prix

Retrouvez l’offre NRJ Mobile 100 Go à 9,99 euros par mois pendant un an. L’abonnement passera ensuite à 19,99 euros par mois, mais il est sans engagement, vous pourrez donc le résilier quand vous voudrez.

Dans ce forfait 100 Go, vous retrouverez donc… 100 Go de données 4G utilisables dans l’Hexagone. Dans cette enveloppe, vous bénéficiez jusqu’à 10 Go de data en Europe ou dans les DOM. Pratique si vous sortez quelques jours de la France métropolitaine. Naturellement, ce forfait propose les appels, SMS et MMS illimités dans toute l’UE et les DOM vers un numéro français.

Cette enveloppe de 100 Go est non seulement amplement suffisante pour partir en vacance et ne pas se soucier de votre consommation, mais elle est aussi très pratique si la connexion Internet de votre domicile n’est pas bonne. Vous aurez assez de data pour partager votre connexion avec les appareils de votre domicile pour profiter de meilleurs débits. Que ce soit pour naviguer sur Internet, regarder des séries ou télécharger quelques fichiers, ces 100 Go devraient largement suffire.

Enfin, NRJ mobile est un opérateur virtuel (MVNO), il est donc raccordé aux trois grands opérateurs français : Orange, Bouygues Telecom et SFR. Lors de votre inscription, l’un de ces trois opérateurs vous sera attribué automatiquement en fonction de votre adresse de domicile.

Lors du choix de votre forfait, 10 euros vous seront demandés immédiatement afin de recevoir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Vous pouvez aussi demander de conserver votre numéro gratuitement. Dans ce cas, il faudra vous munir de votre RIO, on vous explique ici comment le récupérer. NRJ Mobile s’occupera alors de résilier votre ancien contrat.

