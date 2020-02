Ce téléviseur LED de 43 pouces est compatible 4K pour moins de 200 euros

Si vous voulez goûter à la 4K sans faire un énorme trou dans votre budget, nous avons la solution : le téléviseur LED Continental Edison de 43 pouces (107 cm) est aujourd’hui disponible à seulement 199 euros sur Cdiscount.

La 4K n’est désormais plus réservée à l’élite. De plus en plus, on trouve des téléviseurs proposant ce format d’affichage pour un prix très abordable, comme c’est le cas aujourd’hui avec le TV Continental Edison de 43 pouces à moins de 200 euros. C’est n’est évidemment pas la meilleure référence du marché, mais elle a tout de même le mérite de rendre accessible cette technologie au plus grand nombre.

En bref

Une grande diagonale d’écran

Avec une compatibilité 4K UHD

Et une connectique plutôt fournie

Aujourd’hui, le téléviseur LED Continental Edison de 43 pouces (107 cm) est disponible à 199 euros sur Cdiscount. Une belle offre, d’autant plus qu’il est déjà difficile de trouver un TV Full HD au même prix.

Pour en savoir plus 👇

Il faut mettre les choses au clair d’entrée de jeu : le téléviseur LED Continental Edison d’une diagonale de 43 pouces (107 cm) est considéré comme un produit « low cost ». Il ne faut absolument pas comparer cet écran avec les références premium du marché, telles que les Samsung QLED, LG OLED ou Philips The One, qui offrent une expérience à la pointe de la technologie. Non, cette solution abordable rend avant tout l’Ultra Haute Définition accessible au plus grand nombre.

Le TV est compatible 4K donc, ce qui permet de profiter d’un format d’affichage en 3840 x 2160, afin d’obtenir une image finement détaillée à l’écran. Si vous avez des appareils compatibles, comme une console Xbox One X/PS4 Pro ou un lecteur Blu-Ray 4K, vous allez tout simplement redécouvrir vos contenus favoris de la meilleure des façons. C’est également un bon investissement si vous avez Google Stadia, par exemple.

Il faut en revanche savoir que le téléviseur n’embarque pas les fonctionnalités d’une Smart TV. Il faudra alors passer par un boîtier multimédia, box Android TV (Xiaomi Mi Box S et Nvidia Shield TV pour les plus connues) ou Apple TV, afin d’avoir accès aux nombreux services de streaming, en passant par Netflix, OCS, Amazon Prime ou bientôt Disney+. Ceci étant dit, il est tout de même possible de relier le TV à votre antenne pour obtenir l’accès aux chaînes gratuites de la TNT.

En ce qui concerne la connectique, elle est plutôt fournie avec 3 ports HDMI, 2 ports USB, 1 port optique et 1 prise casque.

Découvrez notre guide d’achat

Si votre budget vous le permet, nous vous conseillons de jeter un coup d’œil à notre guide des meilleures TV 4K HDR de 43 pouces en 2020.