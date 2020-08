Philips 65OLED854 : ce TV 4K OLED est en promotion à la Fnac

Pas toujours facile de trouver des TV 4K OLED 65 pouces à moins de 2000 euros. C'est pourtant le cas aujourd'hui avec le Philips 65OLED854 qui passe de 2299 à 1799 euros à la Fnac. {url}

Pour pouvoir visionner des séries, des films ou encore lancer des jeux vidéo, les TV 65 pouces sont idéales. Si on ajoute en plus l’excellente qualité d’image permise par la technologie OLED et la fonction Ambilight, l’immersion sera encore plus confortable. Le TV Philips 65OLED854 propose tout cela et bien plus. Autre avantage : il voit aujourd’hui son prix chuter en dessous des 2000 euros à la Fnac.

Compatible 4K, HDR 10+, Dolby Vision/Dolby Atmos

L’ambilight sur 3 côtés

Google Assistant et Alexa

Au lieu de 2299 euros, la TV Philips 65OLED854 est en promotion à 1799 euros à la Fnac.

Pour son TV 65OLED854, Philips a misé sur un design élégant proche du borderless avec un cadre très fin métallique, couplé à un pied pivotant qui permet d’orienter facilement le téléviseur. Ce dernier dispose d’ailleurs de la fonction Ambilight sur 3 côtés. Cette technologie propre à Philips donne artificiellement plus de profondeur à l’image à l’aide d’un halo lumineux diffusé sur le mur autour du téléviseur. Les couleurs s’adaptent d’ailleurs au programme visionné. C’est une petite touche gadget qui rendra l’immersion tout de même meilleure. Et puis, OLED oblige, la qualité d’image sera excellente, les contrastes infinis et les noirs bien profonds.

Comme d’autres modèles OLED de la marque, ce TV 65OLED854 est doté du processeur P5 de troisième génération, qui assure des performances excellentes du côté de l’upscaling et de l’amélioration du traitement de l’image. Ce téléviseur est compatible avec les principales normes d’affichage vidéo, à savoir la 4K UHD, HDR 10+ ou encore le Dolby Vision. Côté son, on retrouve le Dolby Atmos pour un son vaste et très clair. Philips propose également un taux de rafraîchissement de 100 Hz, c’est qui est loin d’être négligeable.

Comme toutes les Smart TV avec Android TV, vous aurez accès aux applications du Play Store comme Netflix, Prime Video, Disney +, MyCanal ou encore Molotov. Vous pourrez même vous passer de la télécommande puisque le téléviseur est compatible avec l’assistant Goole et Alexa : vous pourrez ainsi changer de chaîne avec votre voix uniquement. Enfin, en ce qui concerne la connectique, elle est plutôt fournie avec 4 ports HDMI, 1 port antenne TV, 1 port Ethernet, 2 ports USB, 1 port optique et 1 port jack.

