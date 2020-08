Ce téléviseur QLED Dolby Vision est disponible à seulement 499 euros

Si Samsung règne en maître sur la technologie QLED, dont elle a eu l'initiative, la marque TCL propose elle aussi des dalles QLED sur de très bons téléviseurs. D'ailleurs, le TV 55C715 bénéficie aujourd'hui d'une belle réduction grâce à une ODR : on peut l'acquérir pour 499 euros au lieu de 699 euros sur Boulanger.

Sur le segment des TV entrée de gamme, TCL figure en très bonne place parmi les meilleurs constructeurs. Cette année, la marque mise sur le QLED avec ses séries C81 et C71 et marche donc sur les plate-bandes de Samsung, initiatrice de cette technologie. Et ce, en appliquant des tarifs beaucoup plus avantageux, comme avec le TV TCL 55C715 disponible à moins de 500 euros grâce à une ODR.

En bref

Ecran QLED de 55 pouces

4K UHD, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

Android TV

Habituellement affiché à 699 euros, puis réduit à 599 euros, le prix du TV QLED TCL 55C715 chute à 499 euros grâce à une ODR, soit une réduction de 200 euros.

Le TCL 55C715 est également disponible au même prix sur Electro Dépôt.

Pour en savoir plus 👇

Ce TV 55C715 de TCL arbore un design très minimaliste et sobre avec son cadre fin métallique. Les deux pieds qui soutiennent l’écran ont l’avantage de pouvoir se positionner soit au centre soit aux extrémités pour s’adapter au mieux à votre meuble TV. Comme dit précédemment, ce téléviseur embarque une dalle QLED, créée par Samsung. Concrètement, le QLED est une évolution du LED standard qui permet d’afficher des nuances plus vives et une luminosité plus élevée grâce à la technologie dite du quantum dot (points quantiques, ou nanocristaux). Les contrastes sont amplement satisfaisants pour le prix, sans pour autant atteindre le niveau de l’OLED. Cela lui permet également d’être compatible avec les meilleurs standards HDR : Dolby Vision et HDR10+ !

La dalle QLED restituera donc parfaitement les couleurs, avec en plus une définition 4K UHD pour une très bonne qualité d’image. Le C715 est également compatible avec les autres principales normes d’affichage vidéo que sont le Dolby Vision et le HDR10+. Côté son, on retrouve une émulation Dolby Atmos et son globalement clair, vaste et immersif.

Le téléviseur de TCL tourne sous Android TV, ce qui donnera accès à une foule d’applications du Play Store comme Netflix, Prime Video, Disney +, MyCanal ou encore Molotov. Vous pourrez même vous passer de la télécommande puisque le téléviseur est compatible avec l’assistant Google et Amazon Alexa. De plus, le TV intègre un Chromecast pour pouvoir y afficher le contenu de votre smartphone. Enfin, la connectique n’est pas en reste avec 3 ports HDMI 2.0, 2 ports USB, 1 prise casque, 1 sortie optique, 1 port Ethernet, 1 entrée antenne ou encore 1 entrée satellite.

