Snapchat Web : voici comment envoyer des snaps depuis un navigateur web

L'application Web de Snapchat est aujourd'hui accessible à tous. Vous pouvez donc envoyer des snaps avec votre webcam, discuter avec vos amis et découvrir tout ce que la plateforme a à offrir avec un simple navigateur web, sans passer par l'application mobile. Voici comment faire.

Avec le lancement de sa plateforme web, Snapchat s’était assuré, à l’instar d’Instagram, de rendre son application compatible avec les navigateurs web. Le réseau social devenait ainsi plus versatile. Auparavant réservée aux membres Snapchat+ (l’abonnement payant au service), Snapchat version web est aujourd’hui accessible à tous. Abonnés ou non.

Comme l’application mobile, la version web de Snapchat permet d’envoyer et de recevoir des snaps, discuter avec ses amis, lancer des appels audio ou vidéo, etc. Il est même possible d’appliquer des filtres avec votre webcam même si certaines fonctionnalités qui sont mises en avant dans l’application mobile ne sont pas toutes disponibles.

Cette plateforme web de Snapchat est aussi pensée pour le business : des entreprises, marques et influenceurs trouvent une bonne partie de leurs audiences sur ce réseau. Le but est donc de faciliter leur travail.

Comment utiliser Snapchat sur le web

Rendez-vous sur web.snapchat.com et utilisez vos identifiants pour vous connecter.

Pour utiliser la fonction chat, vous devrez confirmer votre identité avec l’application Snapchat.

Via un navigateur Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge…), vous pouvez installer l’application en stand alone.

Il faudra autoriser votre navigateur à utiliser votre caméra et votre micro si vous souhaitez envoyer des snaps depuis votre PC.

Vous pouvez envoyer des photos et des vidéos dans la section Post to Snapchat et les programmer pour les poster plus tard.

Sachez que vous ne pouvez pas discuter avec le Bot IA de Snapchat depuis la version web, cette fonction est encore réservée à la version mobile.