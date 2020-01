Comment transférer ses SMS sur son nouveau smartphone Android

Si vous avez un nouveau smartphone, vous souhaitez surement récupérer les SMS de l'ancien. On vous explique comment faire sur Android.

Si vous avez changé de smartphone récemment, vous avez peut-être dû faire face à la pénible configuration. Réinstaller les applications, reconnecter tous les comptes, synchroniser les données. Malheureusement, certaines données comme les SMS ne se sauvegardent pas forcément automatiquement. Contrairement à des applications de messagerie comme Facebook Messenger ou WhatsApp qui stockent les messages sur des serveurs, nos bons vieux SMS et MMS sont stockés sur le smartphone. Il faut donc penser à les transférer de l’ancien appareil au nouveau !

Plusieurs services permettent de retrouver sur son nouveau téléphone Android les passionnantes conversations SMS que vous aviez. Voici comment faire.

Transférer ses messages grâce à une application

Une application Android permet de sauvegarder et de restaurer les SMS d’un smartphone : SMS Backup & Restore. L’application est gratuite, mais intègre des publicités que l’on peut retirer avec une version payante. Plusieurs « apps » permettent ce genre d’actions, mais celle-ci est surement la plus simple à utiliser.

SMS Backup & Restore Télécharger gratuitement

Pour l’utiliser, suivez ces étapes :

Installez puis lancez SMS Backup & Restore sur les deux appareils et donnez à l’application les autorisations demandées.

Sur l’ancien téléphone

Lancez l’action « Set up a backup »

Cochez toutes les options qui vous intéressent (SMS, Appels, etc.)

(SMS, Appels, etc.) Sélectionnez la destination de la sauvegarde Dans cet exemple, nous allons nous servir de Google Drive, très simple à utiliser

Choisissez « Sauvegarder maintenant »

Si vous n’avez pas choisi une sauvegarde dans le cloud, il faut transférer le fichier de sauvegarde créé vers le nouveau téléphone, en Bluetooth par exemple ou via USB.

Sur le nouveau téléphone

Lancez l’action « Restaurer » dans le menu latéral

dans le menu latéral Sélectionner la localisation du fichier de sauvegarde Dans notre exemple « emplacement de Google Drive »

Cochez les données à restaurer (SMS, appels, etc.)

(SMS, appels, etc.) La procédure de restauration nécessite de faire de SMS Backup & Restore l’application SMS par défaut durant quelques minutes. Mais il suffit de suivre les instructions à l’écran, comme illustré ci-après :

Le téléphone procède ainsi à la restauration. Attention, cette étape peut être longue selon le nombre de messages à restaurer.

Pour finir, vous n’avez plus qu’à rétablir votre application SMS par défaut. En lançant votre application de SMS préférée, celle-ci devrait vous proposer de redevenir l’application par défaut et vos anciens SMS devraient être correctement restaurés.

Vous pouvez alors désinstaller SMS Backup & Restore, ou configurer l’application pour programmer des sauvegardes régulières de vos messages et de votre journal d’appel.

Utiliser l’application du fabricant

De nombreux grands fabricants de smartphones proposent un service de transfert de données depuis son ancien smartphone vers le nouveau. Vous pouvez installer (ou non, parfois l’application se lance automatiquement au démarrage du smartphone et n’a pas besoin d’une installation) les services selon la marque du nouveau smartphone :

Les applications sont assez simples à utiliser, et passent en général par le Bluetooth ou par un câble USB pour transférer directement les données d’un appareil à un autre.

La sauvegarde intégrée à Android

Google propose depuis longtemps de sauvegarder les données de son smartphone via Google Drive. Contacts, applications et surtout dans notre cas SMS (et MMS dans certains cas) sont compatibles. Si votre smartphone tourne sous Android 8.0 Oreo, ou une version plus récente, vous pouvez vous tourner vers cette solution qui est la plus simple. Attention toutefois ! Cette option concerne les SMS, dans certains cas, les MMS ne seront pas sauvegardés.

Peu stable lors de son démarrage, la sauvegarde de SMS « Made in Google » fonctionne aujourd’hui plutôt bien, dans le cas de notre test, nous n’avons eu aucun problème en sauvegardant les messages sur un Pixel 2 XL et en les récupérant sans faire quoique ce soit sur un Pixel 4 XL via l’application Android Messages.