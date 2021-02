Vous devez envoyer plusieurs PDF ? Il peut alors être intéressant de les fusionner en un seul PDF pour en simplifier la consultation. Voici comment fusionner des fichiers PDF via un ordinateur ou un smartphone.

Le PDF (Portable Document Format) est un format de fichier très pratique. En effet, il conserve la même apparence quand vous l’ouvrez, que vous soyez sur un ordinateur (macOS ou Windows) ou un smartphone (iOS ou Android). Ainsi, la mise en page, les visuels et même les polices sont inclus dans le document PDF. La majorité des OS supportent ce type de fichiers nativement et de nombreux outils permettent de les modifier.

Vous devez travailler sur plusieurs fichiers PDF différents ou devez les transmettre à une personne tierce ? Il peut alors être plus intéressant de fusionner les différents fichiers, pour obtenir un seul et unique fichier PDF. Comment fusionner des fichiers PDF ? Voici trois méthodes différentes en fonction de votre plateforme :

Comment fusionner des fichiers PDF sur un ordinateur ?

Avant tout, vous allez télécharger le logiciel gratuit Adobe Acrobat DC. Il permet de réaliser des modifications sur un fichier, d’ajouter des commentaires et de fusionner des PDF.

Lancez Acrobat DC et cliquez sur l’onglet Outils, puis Combiner les fichiers. Une fenêtre s’ouvre pour naviguer dans vos fichiers, sélectionnez ceux que vous désirez fusionner. Sur l’écran qui s’affiche, vous pouvez en profiter pour réagencer l’ordre des fichiers ou effacer les éléments en trop. Cliquez sur Combinez les fichiers, l’opération dure de quelques secondes à minutes en fonction de la puissance de votre machine. N’oubliez pas d’enregistrer votre fichier en appuyant sur Enregistrer et de définir un nom clair.

Comment fusionner des fichiers PDF sur internet avec son smartphone ou son ordinateur ?

Il existe de nombreux sites internet qui permettent de modifier et donc de fusionner des fichiers PDF. Nous avons opté pour PDF24 Tool à l’interface très claire et en français. Cette opération est possible aussi bien sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone, qu’importe votre OS.

Rendez-vous sur le site PDF24 Tool. Cliquez sur le bouton Fusionner PDF. Cliquez sur le bouton Choisir des fichiers ou vous pouvez réaliser la même opération en réalisant un simple glisser/déposer. Réagencez si besoin l’ordre des fichiers. En bas à gauche de la fenêtre qui permet de réagencer l’ordre des documents, cliquez sur le bouton Mode Page pour que s’affiche le contenu des fichiers. Ainsi, vous ne vous tromperez pas sur leur ordre. Cliquez sur Créer un PDF et vous n’avez plus qu’à l’enregistrer sur votre machine ou l’envoyer directement par mail ou dans votre Google Drive.

Comment fusionner des fichiers PDF sur iOS ?

Fusionner des PDF est une opération qu’iOS autorise nativement. Il suffit pour cela de passer par l’appli Fichiers.

Ouvrez l’appli Fichiers. Naviguez dans le dossier où se trouvent les fichiers à fusionner. Attention, les fichiers à traiter doivent tous se trouver dans le même dossier. Cliquez sur le bouton affichant trois petits points en haut à droite de l’écran. Choisissez la ligne Sélectionner et appuyez sur chacun des fichiers désirés. Cliquez sur le bouton affichant trois petits points en bas à droite de l’écran et choisissiez Créer PDF. N’oubliez pas de renommer le fichier, qui prend sinon le nom du dernier de la sélection.

Et voilà, vous n’avez plus qu’un seul fichier PDF composé de plusieurs pages. Il ne vous reste plus qu’à le partager.