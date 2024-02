WhatsApp : comment désactiver la sauvegarde des photos

Par défaut, WhatsApp sauvegarde automatiquement, sur le smartphone, les photos que les contacts envoient. Il existe cependant un moyen de désactiver cette fonctionnalité pour soulager l'espace de stockage.

WhatsApp est certes bien pratique pour partager ses photos et vidéos. Que ce soit dans les discussions individuelles ou dans les groupes, ces photos peuvent rester dans l’historique de conversations et être récupérées très facilement.

Cependant, l’application a cette fâcheuse tendance à sauvegarder par défaut les photos et vidéos dans la galerie de téléphone. Ce n’est pas toujours idéal étant donné que les fichiers multimédias reçus via WhatsApp ne valent pas tous la peine d’être enregistrés et gardés précieusement. D’autant plus qu’ils peuvent occuper une sacrée place sur la mémoire du téléphone au fil du temps.

Heureusement, il existe un moyen de retirer l’enregistrement automatique des photos WhatsApp.

Comment désactiver l’enregistrement automatique des photos et vidéos sur WhatsApp ?

Comme cela touche à la sauvegarde des données sur le smartphone, les paramètres diffèrent entre la version Android et iOS de l’application.

Sur Android

Ouvrez WhatsApp sur votre téléphone.

sur votre téléphone. Appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite pour ouvrir le menu.

en haut à droite pour ouvrir le menu. Sélectionnez Paramètres .

. Accédez à Stockage et données .

. Sous Téléchargement automatique des médias, vous verrez les options de téléchargement des médias selon le réseau utilisé (Wi-Fi, données mobiles, itinérance). Décochez les cases Photos et Vidéos dans chaque rubrique pour désactiver le téléchargement automatique des photos et des vidéos.

Sur iPhone

Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone.

sur votre iPhone. Appuyez sur Réglages en bas à droite.

en bas à droite. Sélectionnez Stockage et données .

. Dans la section Téléchargement automatique des médias allez dans les rubriques Photos puis Vidéos et sélectionnez l’option Jamais à chaque fois pour désactiver le téléchargement automatique de ces médias, peu importe le type de réseau utilisé.