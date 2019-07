En utilisant l’extension Netflix Hangouts pour Google Chrome, j’ai tenté de faire croire à mon patron que j’étais plongé dans une conversation vidéo professionnelle alors que je regardais discrètement une série. Ça tourne mal.

Flemmarder, c’est bien. Flemmarder au travail, c’est un peu plus compliqué. Comment faire croire à son supérieur que l’on est en train de travailler assidûment, alors qu’on a qu’une seule envie : regarder le dernier épisode de la série ou de l’anime que l’on suit sur Netflix ?

Eh bien, sachez qu’il existe une extension Chrome qui cherche à vous aider. Repérée par The Verge, celle-ci s’appelle Netflix Hangouts. Le principe est tout simple.

Une fois installé, le service propose tout simplement de réduire la taille de votre vidéo Netflix pour qu’elle n’occupe plus qu’un quart de votre écran. Les trois autres quarts sont alors occupés par des simulations de conférences vidéo professionnelles. Le but est évidemment de faire croire à vos collègues — et surtout à vos supérieurs hiérarchiques — que vous êtes plongés dans une discussion importante pour le travail.

Est-ce efficace ?

Nous n’utilisons pas Hangouts par chez nous, mais les conversations vidéo via Skype ou autre sont assez fréquentes. Ainsi, pour pousser l’expérience jusqu’au bout — quitte à trahir mes velléités fainéantes — j’ai demandé à mon patron de se poster à une dizaine de mètres de mon moniteur de 24 pouces.

Résultat ? Le subterfuge n’a pas fonctionné. J’ai tout de suite été repéré malgré le fait que j’avais lancé la série Suits où les acteurs et actrices sont nippés de costumes et tailleurs traditionnellement associés au monde du travail. Cela dit, mon employeur m’a indiqué qu’il se serait peut-être fait avoir si j’avais fait cela sur mon écran d’ordinateur portable de 13 pouces. Conseil dûment noté !

Toutefois, étant plutôt amateur de séries et films animés, ce genre de contenus posent encore plus problème quant à la crédibilité de mon tour de passe-passe. Tant pis, je n’ai qu’à retourner au travail….

Sachez par ailleurs que Netflix est lui-même en train de tester la fonctionnalité Picture in Picture, bien plus pratique pour regarder discrètement vos séries.