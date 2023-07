Non, le bonus réparation pour vos appareils n’est pas doublé… pas encore

Contrairement à ce qui avait été annoncé, les montants des bonus réparation pour vos appareils électroniques ne sont pas doublés à partir de ce 1er juillet. Cette augmentation semble avoir été reportée, car « aucune décision n'a été entérinée ».

Le bonus réparation a été mis en place à la fin de l’année 2022 pour inciter les consommateurs et consommatrices à faire réparer leurs produits électroniques plutôt que d’en acheter un nouveau. Le principe est simple : en allant auprès d’un professionnel certifié par le label officiel QualiRépar vous profitez immédiatement d’une remise de 10 à 45 euros sur la réparation de votre appareil. La somme dépend du produit (smartphone, PC portable, enceinte, aspirateur-robot, etc.). Le réparateur, lui, se fait rembourser la différence par les organismes compétents.

Constatant une absence de réel engouement pour ce dispositif, le gouvernement annonçait vouloir doubler les montants du bonus réparation pour rendre ce dernier plus attrayant (et donc plus utilisé). Cette augmentation du bonus était censée s’appliquer à partir du 1er juillet 2023 et, en faisant une recherche en ligne, vous verrez que plusieurs médias relaient cette information.

En réalité, le doublement des bonus réparation a été reporté (ou annulé ?). C’est ce que l’on peut lire sur le site officiel du lable QualiRépar (le message ne semble s’afficher que sur la version ordinateur du site).

On peut en effet apercevoir un message de service. « Information importante : pas d’évolution des bonus réparation au 1er juillet. Malgré les informations diffusées dans les médias, notamment sur le doublement des bonus réparation, aucune décision n’a été entérinée. Les montants des bonus réparation restent inchangés jusqu’à nouvel ordre ».

Quels sont les montants du bonus réparation ?

Ainsi, le coup de pouce financier que vous recevez grâce au bonus réparation ne sera pas modifié pour le moment. Voici un tableau non exhaustif des montants que vous pouvez espérer selon l’appareil électronique que vous faites retaper.

Produit réparé Montant du bonus réparation (TTC) Smartphone 25 euros PC portable (seuil de déclenchement : 180 euros) 45 euros Tablette 25 euros TV 30 euros Vidéoprojecteur 30 euros Console de jeux 20 euros Vélo électrique, trottinette électrique, hoverboard... 15 euros Enceinte 20 euros Appareil photo numérique 20 euros Aspirateur robot 15 euros Home-cinéma 15 euros Drone 15 euros Chaîne Hi-Fi 15 euros

