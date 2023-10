Epic Games revend Bandcamp, l’acquéreur licencie la moitié des salariés

Les licenciements dans le numérique se poursuivent. La plateforme de musique participative Bandcamp a le malheur de voir 50 % de ses effectifs remerciés. Jusqu'à très récemment, elle appartenait à Epic Games, qui avait décidé de la revendre. Son acquéreur s'est empressé d'alléger les équipes.

Coup de massue pour les employés de Bandcamp : la moitié d’entre eux se voit licenciée par leur repreneur, l’entreprise Songtradr. Ce trois semaines seulement après le rachat de la plateforme de musique participative auprès d’Epic Games.

50 % des salariés licenciés trois semaines après le rachat de Bandcamp

Revenons sur l’histoire liant Bandcamp à Epic Games. En mars 2022, ce dernier rachète la plateforme pour un montant inconnu. Fin septembre, la société annonce la revente à Songtradr, géant de la licence musicale. Cette entreprise s’occupe de placer de la musique dans d’autres contenus médiatiques (cinéma, publicité, jeu vidéo, etc.). Déjà, l’inquiétude était grande, puisque le vendeur avait indiqué que tous les salariés ne recevraient pas d’offre de la part de Songtradr.

Le 5 octobre, Songtradr a déclaré auprès du syndicat Bandcamp United (regroupant plus de la moitié des employés) que la santé financière de la plateforme demandait de réaliser « quelques ajustements ». Dans un communiqué du 16 octobre, Songtradr est allé plus loin : seuls 50 % des salariés de Bandcamp ont reçu une offre de poste. Les services les plus impactés sont ceux de la branche éditoriale et de la branche technique de Bandcamp. L’entreprise a précisé auprès de The Verge que la vente avait été finalisée, mais n’a pas reconnu la légitimité de Bandcamp United.

Quelles conséquences pour la musique indépendante ?

Il faut rappeler le rôle de Bandcamp dans la musique. La plateforme musicale permet de rémunérer plus équitablement les artistes qui y publient leur musique. Tous les morceaux peuvent y être lus gratuitement, mais pour le téléchargement, il faut payer la plupart du temps : c’est là que les artistes peuvent se rémunérer.

Bandcamp est plus profitable pour les musiciens puisqu’il touche de 10 à 15 % des ventes qu’ils réalisent. Le site est d’ailleurs très réputé auprès des studios indépendants de jeux vidéo, qui y publient les bandes-son de leurs titres. Comme le rappelle Libération, Bandcamp a reversé plus d’un milliard de dollars à quelque cinq millions d’artistes depuis sa création en 2007. Si Songtradr a appuyé sur le fait qu’aucun changement dans le fonctionnement de Bandcamp ne serait effectué, certains artistes indépendants se sont dits inquiets sur les réseaux sociaux.

Epic Games licencie, mais est loin d’être le seul

Si Epic Games a revendu Bandcamp, c’est à cause de difficultés financières. Des mots de son PDG Tim Sweeney, la société a reconnu dépenser plus d’argent qu’elle n’en gagne. Le 28 septembre, en même temps que l’annonce de la vente de Bandcamp, l’entreprise de Tim Sweeney a annoncé le licenciement de 16 % de ses effectifs, soit 870 travailleurs.

Pourtant, Epic Games est loin d’être la seule entreprise à licencier. Alors que l’industrie du jeu vidéo pourrait générer 188 milliards de dollars de revenus en 2023, elle licencie à tour de bras. Le studio Naughty Dog a remercié des dizaines de salariés, certains ont été fermés, tandis que d’autres suppriment des postes. Même chose plus largement dans la tech en 2023 : 9000 licenciements chez Amazon, 11 000 chez Microsoft, 12 000 chez Google et même 22 000 chez Meta. Selon le site Layoffs.fyi, qui répertorie les licenciements dans le secteur, ce sont plus de 1000 sociétés qui ont supprimé 244 000 postes, en 2023 uniquement.