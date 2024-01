Discord annonce le licenciement de 17% de ses effectifs

La semaine continue et une nouvelle société annonce sa vague de licenciements. Cette fois, il s'agit de Discord.

Quelle société va résister à la tentation de provoquer une vague de licenciements dans ses effectifs. Quand tous les voisins de la Silicon Valley, comme Google ou Amazon, s’y emploi, suivre la tendance peut rassurer ou conforter les investisseurs.

On apprend dans les colonnes de The Verge que le service de discussion et de communauté Discord a annoncé une nouvelle vague de licenciement : 17% des effectifs sont concernés.

Se recentrer

Comme dans le cas des autres vagues annoncées chez les concurrents, le patron de la boîte Jason Citron explique sa décision « difficile » et « malheureuse » de licencier quelque 170 personnes. Comme dans le cas d’Amazon ou de Google, le poste de Jason Citron n’est pas concerné et ne semble subir aucune conséquence de cette décision sur son niveau de rémunération.

Aujourd’hui, nous prenons la décision malheureuse et difficile de réduire la taille de l’effectif de Discord de 17%. Cela signifie que nous disons au revoir à 170 de nos collègues talentueux. C’est une décision que nous n’avons pas prise à la légère, mais c’est une décision que nous avons prise avec conviction pour mieux servir nos utilisateurs, notre entreprise et notre mission sur le long terme.

Dans son mémo envoyé aux emloyés, il explique que Discord a multiplé par 5 ses effectifs depuis le Covid en 2020. Pendant les phases de confinement, la tech et le jeu vidéo ont gagné une place encore plus importante dans nos vies et il y a eu des investissements massifs dans le domaine.

Avec désormais une crise économique et un retour à des usages moindres de ces outils, les géants dévissent et licencient en masse. Une autre façon de dire que ces société ont recruté quand elles en avaient besoin, et qu’il faut désormais jeter ce qui est devenu un frein à la croissance de l’entreprise.

Discord est meilleur grâce à vos contributions et à la passion que vous avez apportée à nos utilisateurs, à notre entreprise et à chacun d’entre nous. Merci pour tout.

D’après une personne interrogée par The Verge, Discord, qui a jusque-là échappé à tout rachat par un géant de la tech, vise l’équilibre financier pour 2024. La société avait notamment refusé un rachat par Microsoft d’une valeur de 12 milliards de dollars en 2021.