Voici la première voiture électrique chinoise qui ne prendra jamais feu (ou presque)

Dévoilée en 2022, la Buick Electra E5 s’offre une petite mise à jour. Cette voiture électrique sino-américaine a le droit à une toute nouvelle batterie particulièrement sûre. À tel point qu’elle dépasse même les normes actuellement en vigueur.

Crédit : Buick

Fondée en 1903, Buick est une marque particulièrement importante sur le marché automobile. Le créneau de ce constructeur peu connu en Europe ? Rebadger des voitures de la marque Opel, mais pas seulement. Car la firme propose également ses propres autos depuis quelques années. Car elle se doit de rester dans l’air du temps, et de proposer un peu de nouveauté.

Une nouvelle batterie innovante

Le constructeur américain avait ainsi levé le voile en 2020 sur le concept Electra, conçu en partenariat avec le groupe chinois SAIC Motor (qui détient notamment MG). Et cela dans le cadre d’une joint-venture mise en place entre les deux entreprises. Puis, c’est en 2022 que la version de série finit par voir le jour, baptisée E5. Trois ans plus tard, l’heure est désormais au renouveau pour le SUV électrique. C’est ce qu’annonce la marque via un post Weibo, qui nous donne quelques détails sur cette nouvelle version.

Crédit : Buick

Le style évolue légèrement, notamment du côté de la face avant. Cela se voit tout particulièrement au niveau du bouclier. Mais en réalité, c’est surtout ce qui se cache sous le capot qui est le plus intéressant. Et pour cause, cette nouvelle version a le droit à une batterie révolutionnaire. Cette dernière fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate) et se décline en deux versions. La capacité est alors comprise entre 68,4 et 76,8 kWh, ce qui permet de profiter d’une autonomie oscillant entre 515 et 620 kilomètres.

Des chiffres qui s’entendent selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 437 et 527 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Outre la recharge de 30 à 80 % en 19 minutes, c’est surtout un autre point qui retient notre attention. La batterie a été conçue pour réduire au maximum le risque d’emballement thermique. Ce qui signifie concrètement que le risque d’incendie est extrêmement faible. Et si un emballement se produit, par exemple à la suite d’un accident, ce dernier ne se terminera pas en feu.

Crédit : Buick

Le constructeur assure que la batterie ne prendra pas feu ou n’explosera pas dans les deux semaines suivant le choc. La norme qui entrera en vigueur en Chine en juillet 2026 est actuellement de seulement deux heures. Et la firme est si sûre d’elle qu’elle a décidé d’offrir aux propriétaires une voiture identique si la leur brûlait dans l’année suivant l’achat en raison d’un souci de qualité. De quoi fortement rassurer les automobilistes, qui craignent encore les incendies. Même si ces derniers sont en fait très rares.

Peu d’évolutions à noter

Le constructeur prouve la fiabilité de la batterie, ainsi que sa durée de vie élevée. Une bonne nouvelle pour les potentiels futurs clients, qui craignent de devoir remplacer cette dernière. Pour mémoire, un accumulateur représente environ 40 % du prix total d’une voiture électrique. À vrai dire, cette nouvelle batterie est globalement le seul réel changement sur cette Electra E5. Le poste de conduite demeure quant à lui inchangé, avec sa grande dalle numérique 6K incurvée d’une diagonale de 30 pouces.

Cette dernière intègre en fait un combiné d’instrumentation et un écran tactile. Le tout est associé à un affichage tête-haute de 12,2 pouces projeté sur le pare-brise. Le SUV électrique sino-américain mesure 4,89 mètres de long pour 1,91 mètre de large et 1,68 mètre de haut. Des dimensions qui lui permettent de rivaliser frontalement avec la Tesla Model Y. L’empattement est quant à lui annoncé à 2,95 mètres. À noter que la Buick Electra E5 repose sur la plateforme Ultium du groupe General Motors, comme le Cadillac Lyriq vendu en France.

Crédit : Buick

Elle a le droit à un seul moteur à l’avant, affichant une puissance maximale de 245 chevaux et 330 Nm de couple. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 7,5 secondes, pour une vitesse maximale de 180 km/h. Cette nouvelle mouture est pour le moment uniquement vendue en Chine et est affichée à partir de 169 900 yuans, soit environ 20 530 euros. Aucun projet d’arrivée en Europe n’est connu.