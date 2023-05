Comment la recherche Google pourrait changer avec l’arrivée de l’IA

Face à l'émergence de l'IA, Google est en train de repenser son approche. L'entreprise pourrait considérablement modifier son interface de recherche en intégrant un chatbot IA, parmi d'autres changements. Le Wall Street Journal fait référence à un projet interne baptisé Magi qui pourrait concrétiser cette évolution.

Alors que Microsoft a déjà intégré la technologie derrière ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, Google a l’intention de faire pareil. On connaissait Google Bard, le WSJ a eu des échos des projets de Google.

Malgré de nombreux changements, l’apparence du moteur de recherche de Google est restée relativement inchangée au fil des ans. L’IA pourrait tout changer.

Le projet nommé Magi

Le nouveau projet de Google, selon le WSJ, serait surnommé Magi, Google vise à vous aider à répondre à des questions difficiles pour lesquelles il n’y a pas de réponse claire. Vous savez, ces questions qui vous tiennent éveillé la nuit, comme « Pourquoi les dodos sont-ils éteints ? » ou « Qu’est-ce que cette étrange éruption cutanée sur mon bras ? ». Bientôt, plutôt que de simplement vous donner des liens vers des sites Web, Google vous encouragera à poser des questions et à parcourir des vidéos, ou des publications sur les réseaux sociaux, pour trouver la réponse à vos questions existentielles.

Google souhaite donc transformer son moteur de recherche en le rendant « plus visuel, plus snackable, plus personnel et plus humain ». Ce changement pourrait avoir des répercussions importantes sur l’audience des sites internet, Google étant une des principales sources de trafic pour de nombreux sites.

« plus visuel, plus snackable, plus personnel et plus humain »

Lors de sa conférence annuelle des développeurs, Google I/O, la semaine prochaine, Google devrait dévoiler de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs d’interagir avec un chatbot IA. Ce projet, nommé Magi en interne, a déjà été mentionné par le New York Times.

Microsoft a déjà intégré la technologie derrière ChatGPT, GPT-4, dans son moteur de recherche Bing. Toutefois, les chatbots ont parfois transmis des informations incorrectes ou inventé des sources. Pour éviter ce problème, Google prévoit de fournir des liens sources pour confirmer l’origine des informations.

Comme tous les changements, des conséquences sont attendues. Les sites et médias qui dépendent fortement de Google pour leur trafic pourraient devoir s’adapter à cette nouvelle approche axée sur les éléments visuels et les interactions avec les chatbots. Pour rester compétitifs, ils devront peut-être repenser leur contenu et leur stratégie pour répondre aux attentes changeantes des utilisateurs et des moteurs de recherche. Seul l’avenir nous dira comment ces changements affecteront l’audience et l’expérience utilisateur globale.

