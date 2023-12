Voici l’avenir des cadres numériques : l’ère holographique et l’IA

Oubliez les cadres numériques d'autrefois. Voici le Looking Glass Go, combinant holographie et IA.

Longtemps relégués au rang de gadgets, les cadres numériques pourraient connaître un renouveau.

Ce renouveau, loin d’être impulsé par la montée des NFT comme on aurait pu le croire, vient d’une nouvelle technologie : l’affichage holographique.

Looking Glass, un fabricant d’écrans, se lance dans cette aventure avec une campagne Kickstarter pour financer un écran. Cet écran promet de révolutionner la manière dont on perçoit les images numériques en 3D.

Cette innovation s’appuie sur la technologie du champ lumineux, déjà utilisée dans des écrans de plus grande taille chez Looking Glass. La spécificité de cette technologie réside dans sa capacité à projeter des images en trois dimensions sans le besoin de lunettes spéciales.

De plus, le Looking Glass Go, avec sa taille compacte de 6 pouces de diagonale, est conçu pour la mobilité. Son écran peut se replier, et son angle d’affichage ajustable. Cette flexibilité s’accompagne d’une connectivité Wi-Fi et d’une mémoire interne capable de stocker des milliers d’hologrammes. Vous pourrez d’ailleurs transformer vos photos classiques, en 2D, en hologramme.

Mais également de l’IA…

Qu’est-ce qu’un projet tech, en 2023, s’il n’est pas accompagné par un peu d’intelligence artificielle ?

Le Looking Glass Go intègre l’intelligence artificielle, notamment alimentée par ChatGPT. Les utilisateurs pourront ainsi interagir avec des avatars en 3D. Une application, Luma AI, est déjà prévue pour être compatibles avec cette technologie.

Looking Glass assure que la mise en œuvre d’applications holographiques sera simplifiée grâce à des API dédiées, ce qui devrait permettre d’obtenir des applications dédiées.

Proposé à environ 184 euros lors de la campagne Kickstarter, le Looking Glass Go représente un investissement à considérer avec prudence. Comme dans tout projet de financement participatif, il existe un risque non négligeable. Vous devez être conscients de la possibilité de ne pas voir aboutir le projet ou de rencontrer des écarts entre les promesses et le produit final.