L’IA Mistral peut tourner sur votre ordinateur avec ce nouveau modèle

Mistral Small 3.1 débarque ! Une IA française puissante, pensée pour tourner sur votre PC… à condition qu’il soit bien équipé.

Après Mistral Small 3, voici Mistral Small 3.1… Vous avez déjà rêvé de faire tourner une intelligence artificielle sur votre propre machine, sans dépendre d’un serveur lointain ? Mistral AI, l’IA française, vient de sortir Mistral Small 3.1, un modèle pensé pour ça.

Pour aller plus loin

Small 3 de Mistral AI : une IA française qui tient dans votre MacBook

Mais attention, pas de miracle : il faut un PC qui envoie du lourd pour le faire fonctionner.

Un modèle local, mais pas pour tous les PC

Mistral Small 3.1 est un modèle compact, pensé pour tourner sur un PC. Concrètement, ce modèle de langage (ou LLM, pour Large Language Model) peut tourner directement sur votre ordinateur, sans passer par le cloud. L’idée ? Garder vos données chez vous, surtout si elles sont sensibles. Mais pour ça, il vous faudra une machine bien équipée : une grosse quantité de RAM (au moins 32 Go pour les plus optimistes) et, idéalement, une carte graphique musclée comme une RTX 4090. Oubliez le petit PC portable.

Mistral a tout de même pensé à rendre ce modèle un peu plus accessible. Par exemple, ils annoncent que Small 3.1 peut tourner sur un seul GPU RTX 4090 ou même un Mac récent avec 32 Go de RAM, comme un Mac Studio M3 Ultra.

Avec votre PC IA Intel, tout devient possible Les nouveaux joyaux Lenovo Yoga sont arrivés. Alliant puissance Intel et polyvalence exceptionnelle, ces ordinateurs 2-en-1 révolutionnaires sont déjà disponibles à des prix irrésistibles chez Boulanger.

Avec ses 24 milliards de paramètres (les “neurones” de l’IA, en gros), ce modèle est agile, mais reste plus léger que certains mastodontes du secteur. Du coup, il ouvre la porte à une adoption plus large pour ceux qui veulent bidouiller en local.

Plus fort que GPT-4o mini ?

Côté performances, Mistral ne fait pas semblant. Selon leurs tests, Small 3.1 dépasse GPT-4o mini, le petit modèle d’OpenAI, sur pas mal de terrains. Que ce soit pour comprendre du texte, répondre à des questions ou même gérer des images, il se débrouille mieux, et en plus, il parle plusieurs langues.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que ces performances ont été obtenues sans recourir à l’apprentissage par renforcement ni aux données synthétiques. Une approche qui tranche avec celle de concurrents comme DeepSeek R1, et qui pourrait offrir une plus grande transparence dans le processus d’entraînement.

Bonus non négligeable : il est open source, donc gratuit à télécharger et personnalisable à l’infini.

Vous le trouverez sur des plateformes comme Hugging Face ou dans des logiciels comme LM Studio. Attention quand même, le téléchargement pèse une vingtaine de Go, alors prévoyez de la place sur votre SSD.

HuggingChat Télécharger gratuitement

Mistral met aussi en avant sa rapidité : jusqu’à 150 tokens par seconde. Et avec une fenêtre de contexte de 128 000 tokens, vous pouvez lui balancer du texte, il suivra sans broncher. Bref, un outil taillé pour les pros qui veulent une IA réactive et efficace, sans dépendre d’un abonnement cloud.

Mais à qui ça s’adresse vraiment ? Pas au commun des mortels avec un PC d’entrée de gamme, ça c’est sûr. Mistral vise plutôt les entreprises ou les geeks qui ont besoin d’une IA locale pour des tâches précises : analyse de documents, support technique, ou même reconnaissance d’images. Et comme il est français et open source, il coche pas mal de cases pour séduire en Europe, où la souveraineté des données est un sujet brûlant.

En parallèle, Mistral ne lâche pas le grand public. Avec “Le Chat”, leur alternative à ChatGPT, ils offrent une option cloud pour ceux qui préfèrent ne pas s’embêter avec une installation locale. Mais avec Small 3.1, c’est clair qu’ils misent sur les power users et les pros qui veulent tout contrôler.

Le Chat Mistral Télécharger gratuitement