Comment Reddit veut devenir le moteur de recherche de référence et ruiner Google

Reddit, veut se transformer en moteur de recherche. La plateforme communautaire compte s’appuyer sur sa vaste base de données et l’IA pour y parvenir.

Face à des moteurs de recherche privilégiant l’intégration de la publicité et de l’intelligence artificielle, Reddit veut tirer son épingle du jeu. Pour obtenir des réponses plus précises à leurs recherches, de nombreux utilisateurs ajoutent le terme « reddit » à la fin de leur requête. Un ajout qui leur permet d’accéder aux réponses données par la communauté sur différents sujets.

Une tendance qui n’a pas échappé à son PDG Steve Huffman, qui dévoile un nouveau système de recherche intégré à Reddit, rapporte TechCrunch.

Une base de données riche

« Reddit est l’une des rares plateformes en mesure de devenir une véritable plateforme de recherche », a déclaré Huffman dans une conférence téléphonique aux investisseurs. Le PDG indique que le réseau possède quelque chose de « spécial » ainsi qu’une « richesse de conversations et de connaissances que vous ne trouverez nulle part ailleurs ».

Aujourd’hui, ce sont plus de 70 millions d’utilisateurs hebdomadaires qui utilisent la fonction de recherche intégrée au réseau, note Steve Huffman et près de six millions de personnes qui utilisent le système de réponse par IA, Reddit Answers.

Une expérience unifiée

Actuellement disponible dans une douzaine de pays, Reddit souhaite étendre son système de recherche au reste du globe. Pour l’occasion, le réseau prévoit d’unifier ses expériences en intégrant Reddit Answers à sa fonction de recherche principale. Huffman souhaite ainsi mettre ce nouveau système « au premier plan de l’application » pour que chaque nouvel utilisateur ou utilisateur régulier y ait accès.

Au deuxième trimestre de l’année, Reddit a enregistré un chiffre d’affaires positif avec une hausse de 78%, générant 500 millions de dollars. De quoi lui donner les moyens de ses ambitions.