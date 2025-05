« Nous voulons augmenter l’expérience sur les sentiers » : comment AllTrails compte devenir l’appli de référence pour partir en balade

AllTrails annonce de nouvelles fonctionnalités, mais où en est donc la première communauté mondiale de chemins de rando ? Rien de mieux pour tout savoir que de partir en excursion avec les patrons de l’appli d’outdoor par excellence, dans les montagnes de l’état de New-York.

Enrichir les bases de données d’utilisateurs avec des photos, un des attributs de AllTrails. // Source : Tori Duhaime.

Les New-Yorkais branchés adorent s’aérer la tête dans les Catskill Moutains, à 2h30 de la la concentration bruyante de la ville qui ne dort jamais. C’est ce magnifique coin de nature qu’a choisi AllTrails pour organiser ses Trail Days, rendez-vous régulier pour mettre à jour les différentes communautés qui tournent autour de la randonnée et du great outdoors, les influenceurs du genre et la presse, dont un seul représentant européen : votre serviteur.

Petit restau de pêcheurs vintage avec les logos de AllTrails et ses abos Plus et Peak. // Source : N. Valeano pour Frandroid.

Un vrai plaisir que de partir à la découverte de cette région proche de Woodstock, où a eu lieu en 1969 le fameux festival qui a marqué l’histoire de la musique et de la contre-culture. Dans ce rendez-vous entre tech et nature, nous sommes reçus de manière informelle mais très pro, à l’américaine, au très cool Scribner’s Catskill Lodge à Hunter. Composer son mix de graines à grignoter en route, faire ses propres s’mores (genre de sandwich de BBQ de Marshmallows, chocolat Hershey’s et biscuits), se faire analyser son aura au travers d’une photo : check!

L’ancienne voie de chemin de fer locale est convertie en sentier tout confort (sauf météo capricieuse). // Source : N. Valeano pour Frandroid.

En avant-goût, une balade de quelques heures sur le Kaaterskill Rail Trail jusqu’à une majestueuse cascade bien en eau, la plus grande de la région (on est aux USA, il y a toujours quelque chose de plus grand…). Malgré nos vêtements techniques The North Face, veste et sac à dos Black Diamond X AllTrails et chaussures de rando Gore-Tex, les pluies diluviennes du printemps de la côte est ont fini par avoir raison des matière les plus techniques mais qu’importe, voilà une vraie immersion (au sens propre…) dans les Catskill avec l’équipe AllTrails.

Quand la nature s’analyse en chiffres

Mais au-delà de la convivialité, business is business et au détour d’un fire talk, les chiffres s’égrennent. L’appli AllTrails a été lancée il y a 15 ans dans la Silicon Valley comme un simple site web dans l’idée de remplacer les guides papier pour la rando. Elle emploie désormais 220 personnes et cumule aujourd’hui plus de 80 millions de membres de par le monde, qui ont parcouru en une année quelque 275 millions de kilomètres sur les 450 000 itinéraires répertoriés (dont plus de 37 000 en France), ce qui représente 4,1 milliards de minutes d’activité et 70 milliards de points GPS.

Autant dire que l’application outdoor de référence est vraiment très, très utilisée. Et appréciée : elle a été élue n°1 de l’Apple Store en 2023 et choix de la rédaction de Google Play. Le principe est simple en apparence. Mais cela demande un énorme travail pour en faire une appli fluide, ultra détaillée et pleine de fonctionnalités, nous y revenons plus bas. Comme sa concurrente française Visorando, il s’agit de proposer des parcours de randonnée, balade, sortie sportive faciles à utiliser. « Nous voulons augmenter l’expérience sur les sentiers », résume James Graham, Chief Technology Officer, un ancien de chez GoPro.

James Graham, CTO de AllTrails en pleine explication de Peak. // Source : N. Valeano pour Frandroid.

En plus de ses activités envers son public de rendonneurs, fort de sa position dominante, AllTrails partage son immense masse d’information avec les professionnels : elle fournit gratuitement aux ONG et aux autorités locales (550 partenaires dans le monde, dont des parc nationaux, mairies, associations, Trust for Public Land, National Forest Foundation…) les données collectées anonymement par l’appli avec le programme Public Lands. De quoi leur permettre de mieux comprendre la fréquentation de leurs sentiers (sans passer par un fastidieux questionnaire visiteurs) et communiquer des infos aux randonneurs via l’appli si besoin (fermetures, dangers, etc.).

Des codes QR pour un lien direct avec l’appli dans les Cattskill. // Source : Tori Duhaime.

« Nous avons pu contribuer ainsi à réduire de 60 % les accidents relevés dans l’Olympic National Parc. Je suis devenu le thérapeute des gestionnaires de parcs ! »,s’amuse Pitt Grewe, resposable RSE de AllTrails. Enfin, AllTrails est aussi partie prenante de 1% for the Planet, le programme Leave No Trace et One Tree Planted. Voilà pour la partie environnementale.

Notre petite excursion dans l’appli. // Source : N. Valeano pour Frandroid.

Mais bien entendu, AllTrails est avant tout un business (la majorité des revenus se font par les abonnements payants), et nombre des membres de son équipe dirigeante sont passés par des géants de la tech, de Apple à Airbnb ou Uber. De quoi se donner les moyens de devenir l’appli de référence dans le monde, centralisant la plus grande communauté pour toujours grandir et devenir incontournable, à la manière de Waze pour la navigation ou, dans un autre genre, Booking ou Airbnb pour les nuités. Ils croient à l’avenir des activités outdoor, en plein boum chez des urbains qui ont besoin de sortir au grand air, surtout depuis l’épisode Covid.

D’ailleurs, cela se voit sur place. Dans les montagnes Catskill, on pratique le tourisme depuis plus de 200 ans, mais il y a toujours plus de visiteurs et de moins en moins de budget, avec juste deux rangers. Heureusement, plus de 2 000 volontaires sont présents pour aider et entretenir les chemins du coin. Nous en avons vu certains à l’œuvre, sous une pluie battante pour réparer des escaliers en pierre…

Trois niveaux d’adhésion désormais

Pour l’été 2025, une grande mise à jour de l’appli complète la panoplie de fonctionnalités proposées. Les attributs pour l’adhésion gratuite à AllTrails nommée Base restent les suivants : une formule qui permet aux membres d’explorer les plus de 450 000 itinéraires à travers le monde sur l’appli ou le site, avec navigation sur des itinéraires détaillés, cartes interactives avec commentaires, photos et découvertes. Différents critères peuvent être sélectionnés, comme les niveaux de difficulté, les distances, la fréquientation, les attraits spécifiques (lac, vue panormaique, etc.)

L’interface de l’appli, fluide et facile. // Source : AllTrails.

Bien sûr, cela concerne les chemins de randonnée et de balades, mais aussi des itinéraires de VTT, de vélo de route, de course à pied/trail, de ski de fond ou encore de raquettes ou de pêche, voire même des sentiers typés « ornithologie » pour les amateurs de faune sauvage. En outre, plus de 200 sentiers adaptés aux personnes à mobilité réduite sont aussi disponibles en France dans l’application, et 900 en Europe. Un peu de publicité est incluse mais, promis-juré, les gens de AllTrails souhaitent qu’elle reste minime et peu intrusive.

Tous les membres Base pourront désormais avoir accès à une nouvelle fonction rassemblant plus de 500 000 points d’intérêt. Cette nouvelle fonction POI intègre aussi dans la cartographie les spots les plus photographiés et les partage en photo spot (200 000 au début). Il ne s’agit pas de contributions communautaires évolutives à ce stade.

Il est également possible d’accéder à des fonctionnalités plus avancées en adoptant l’abonnement premium de l’application connu jusqu’ici, AllTrails Plus (24 €/an), qui permet par exemple le téléchargement de cartes en avance pour rester sur le bon chemin, même sans réseau, ajoutant des notifications de sortie d’itinéraire, une spectaculaire prévisualisation 3D des parcours ou le partage d’activité en direct.

AllTrails ajoute à l’abonnement Plus une nouvelle fonctionnalité hors ligne, permettant de télécharger une zone personnalisée complète pour une exploration hors connexion avec une carte haute résolution comprenant les détails de chaque itinéraire du coin.

Le nouvel abo premium : Peak !

Ces fonctionnalités sont désormais renforcées cette année en juin par un troisième niveau d’abonnement : Peak, disponible d’ici le mois de juin pour 54 €/an. « C’est notre plus grosse update en 15 années d’existence », relève Ivan Selin, directeur produits chez AllTrails.

L’offre AllTrails Peak regroupe les fonctionnalités les plus avancées des formules Base et Plus de l’application pour offrir une expérience outdoor sur mesure et une planification optimisée, y ajoutant quatre fonctionnalités inédites ou améliorées :

• Itinéraires personnalisés : c’est cette fonction qui nous paraît la plus pertinente et intéressante au quotidien. Elle permet de créer l’itinéraire de son choix, qu’il s’agisse d’une courte boucle ou d’une randonnée avec bivouac. On peut commencer de zéro, depuis le lieu où l’on se trouve par exemple, ou bien personnaliser des itinéraires existants pour coller à ses envies.

On peut encore utiliser le nouveau routage intelligent d’AllTrails s’appuyant sur l’IA pour raccourcir un itinéraire, le rendre moins escarpé (ou plus !) ou encore « plus pittoresque », d’une simple pression du doigt. Nous avons pu nous y essayer sur des iPhone en préconfiguration Peak. Le trajet se sélectionne hyper-facilement, d’un doigt sur la carte, au gré des inspirations et des points d’intérêts qu’on a envie d’aller visiter en route. La fonction permettant de fermer automatiquement une boucle commencée manuellement pour finir son parcours est bien pratique. Enfin le temps de parcours prévisionnel permet d’ajuster ses ambitions raisonnablement : on a vite fait de s’emballer à tout vouloir découvrir…

• La fonctionnalité État des sentiers fournit des informations détaillées sur les conditions prévues le long d’un itinéraire, avec des informations revues heure par heure, histoire de bien savoir comment s’équiper. Elle donne notamment la température, les précipitations et l’épaisseur de la neige, analysant 15 facteurs météorologiques avec des données géospatiales et des avis récents d’utilisateurs. Alimenté par plus de 10 millions de points de données, cet outil propose également des alertes sur la qualité de l’air et… la présence de moustiques (la projection en nombre de piqûres n’est pas encore au programme..). Une prochaine mise à jour viendra enrichir ces informations avec des données sur le terrain, incluant la nature du sol, les graviers ou la présence de boue.

Des averses sur le trajet : j’y vais ou j’y vais pas ? // Source : AllTrails.

On peut aussi y voir des commentaires d’utilisateurs de l’appli ayant fait cette rando, classés selon les conditions, les notes et le mois, ainsi qu’un slide show des photos prises sur place pour se donner un avant-goût de ce qui vous attend.

• La Heatmap de la communauté AllTrails permet de visualiser la fréquentation générale d’un itinéraire, histoire de pouvoir sortir des sentiers les plus battus et trouver des perles rares plus confidentielles. Attention, il ne s’agit pas d’informations en temps réel, façon Google Maps. Pas question de savoir si on peut se lancer sur le le sentier n°12 pour éviter les foules aujourd’hui. En revanche, s’il est surligné de manière plus clair dans la carte de chaleur, il y a de fortes chances que vous soyez plus tranquille, d’autant qu’étant la plus grande communauté du genre, AllTrails a des stats significatives ici.

Les indications de fréquentations se font en nuances de mauve sur la carte. // Source : N. Valeano pour Frandroid.

Seul risque, que AllTrails ne soit victime de son succès comme Waze et ne change les flux de déplacements en influançant trop de randonneurs… Mais on n’en est pas là ! À l’avenir, AllTrails pense à spécifier les cartes de chaleur par activité, et par jour (weekend VS semaine par exemple).

• Objectif nature (lancement cet été) est nommée de manière un peu plus explicite en anglais : Outdoor Lens. Les adhérents à l’abonnement Peak peuvent explorer leur environnement en pointant simplement l’appareil photo sur un arbre, une fleur, un champignon, un insecte, voire un sommet ou tout autre élément naturel pour l’identifier en live et en apprendre davantage, façon Google Lens, PlantNet ou PeakFinder. En cas de doute, un taux de probabilité pour une option privilégiée est affiché. Et s’il n’y a pas de réseau au moment de la photo, elle est conservée dans l’appli et l’analyse sera faite plus tard. Cette fonctionnalité peut être utilisée partout, en dehors des sentiers également. Chaque identification est automatiquement enregistrée dans un journal personnel, permettant de retrouver facilement ses découvertes.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les plantes sans avoir jamais osé le demander… // Source : AllTrails.

Voilà donc de quoi proposer une panoplie bien complète de fonctions à une appli déjà plébiscitée, à condition d’accepter de dédier un budget à cet abonnement Peak haut de gamme. Ergonomique, riche, pratique, AllTrails devient ainsi nettement plus flexible grâce à la possibilité de composer ultra-facilement ses propres trajets. Aucune excuse pour ne pas partir au grand air, sans oublier une solide batterie externe pour être sûr de ne pas rester planté les bras ballants au beau milieu d’une vallée chatoyante…