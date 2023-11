Voici les meilleures applications et jeux de 2023 selon Apple

Apple révèle les lauréats des App Store Awards 2023. Voici donc les applications et jeux favoris de la marque à la pomme en 2023.

Apple dévoile les vainqueurs des App Store Awards 2023. Autrement dit, il s’agit des applications et des jeux que la firme à la pomme veut mettre en avant. Les iPhone sont concernés, évidemment, mais aussi les iPad, les Apple Watch, les Apple TV et les Mac.

Plusieurs catégories sont à l’honneur. Nous les passons en revue ci-dessous.

Les meilleures applications de l’App Store en 2023

Sur iPhone

C’est sans doute le trophée le plus scruté. En 2023, c’est l’application de randonnée AllTrails qui remporte la palme de la meilleure application sur iPhone.

Sur iPad

Sur les tablettes iPad, c’est l’application Prêt-à-Makeup qui est couronnée. Cette dernière permet de réaliser des face charts, des croquis sur visage pour tester un look en particulier, un maquillage ou une combinaison de couleurs.

Sur Mac

Du côté des Mac, Apple attribue le titre de meilleure application au très apprécié logiciel de montage Photomator, aussi puissant que complet.

Sur Apple TV

Place à un service SvoD pour le trophée de meilleure application sur Apple TV. C’est en effet Mubi qui a droit à cet honneur. Cette plateforme veut se distinguer des gros acteurs de ce marché en faisant la part belle aux films émergents et de festivals. Les contenus sont sélectionnés par des personnes passionnées de cinéma.

Sur Apple Watch

Le sport est toujours au cœur des Apple Watch. On ne s’étonnera donc pas de voir l’application SmartGym remporter la palme pour les montres connectées d’Apple.

Les meilleurs jeux de l’App Store en 2023

Sur iPhone

Apple met en lumière le RPG Honkai : Star Rail en tant que meilleur jeu sur iPhone en 2023. On retrouve l’univers Honkai Impact 3rd et vous serez invité à « monter à bord de l’Astral Express pour explorer les merveilles infinies de la galaxie, lors d’un voyage plein d’aventures et de rebondissements ».

Sur iPad

Le meilleur sur iPad en 2023 selon Apple est Lost in Play. Un frère et une sœur cherchent à rentrer chez eux et doivent faire face à plusieurs casse-têtes dans un univers coloré.

Sur Mac

Le jeu primé du côté des Mac s’appelle Lies of P. Vous y interprétez une marionnette prise dans un tumulte d’événements où le mensonge est roi et les personnages plus louches les uns que les autres.

Sur Apple Arcade

Apple Arcade aussi a droit à son trophée du meilleur jeu. Cette année, c’est Hello Kity Island Adventure qui est récompensé.

Récompenser l’impact culturel

En plus des trophées ci-dessus, « les éditeurs de l’App Store d’Apple ont également sélectionné cinq lauréats […] reconnus pour leur capacité à susciter des changements positifs par le biais d’applications et de jeux ». Il s’agit du prix de l’impact culturel.

On trouve parmi les vainqueurs, l’application Pok Pok qui se présente sous la forme de jeu inclusif pour enfants afin de favoriser leur épanouissement et de développer leur capacité à résoudre des problèmes. Le tout de manière ludique.

On trouve parmi les lauréats une app appelée Proloquo. Celle-ci est axée sur la communication améliorée et alternative (CAA). Il s’agit des méthodes de communication pensée pour compléter ou remplacer la parole. Proloquo offre ainsi aux personnes qui en ont besoin une plateforme pour échanger librement avec leurs proches.

Too Good To Go est déjà très connu en France, mais encore relativement récent en Amérique du Nord. Cette application a pour but de réduire les déchets alimentaires en permettant aux utilisateurs de récupérer, à prix avantageux, des invendus de restaurants, supermarchés, boulangeries, etc.

On trouve aussi le jeu Unpacking dans les vainqueurs du prix de l’impact culturel en 2023 sur l’App Store d’Apple. Ce titre propose des casse-tête relaxant pour passer un moment sympa tout en stimulant l’esprit.

Enfin, il y a aussi le jeu Finding Hannah qui s’inscrit aussi dans cette optique de jeu assez relaxant enchaînant les challenges pour l’esprit. On y suit l’histoire d’une femme traversant une crise existentielle.

La tendance de 2023 : pas de surprise

À l’occasion de ces trophées, les équipes de l’App Store veulent aussi mettre en lumière la tendance de l’intelligence artificielle générative. Au-delà de ChatGPT et de Midjourney, plusieurs développeurs d’applications mobiles explorent également le potentiel de l’IA générative pour améliorer l’expérience utilisateur de leurs plateformes.