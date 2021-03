Les Chromebook se rapprochent un peu plus de Steam avec un mode jeu

Une fonctionnalité intégrée sur Chrome OS permet d'entrevoir la manière dont fonctionneront les jeux Steam sur le système de Google.

Chrome OS permet d’ores et déjà de profiter des jeux Android et est compatible avec le système de cloud gaming Stadia de Google. Mais comme l’a remarqué le site Chrome Unboxed, l’aspect ludique du système d’exploitation des Chromebook pourrait bien être renforcé dans un futur pas si lointain.

Le site spécialisé dans l’actualité de Google a en effet découvert l’existence d’un « Game mode » pour les Chromebooks. Ce mode vient en fait se lancer automatiquement lorsque l’utilisateur lance en plein écran une fenêtre « Borealis ». Pour comprendre ce qu’est une fenêtre Borealis, une petite explication s’impose.

En effet, Google travaille depuis plus d’un an avec Valve pour l’intégration de la boutique de jeux Steam sur Chrome OS. Il faut dire que le système de Google est désormais capable de lancer des applications Linux, or beaucoup de jeux disponibles sur Steam sont désormais compatibles avec Linus. En juillet dernier, on apprenait que pour intégrer Steam à Chrome OS, Google avait intégré une distribution Ubuntu sur son système. C’est ça le projet Borealis. En fait, les jeux Steam tourneront sur Ubuntu tournant lui-même sur Chrome OS.

Un mode pour lancer les jeux en plein écran

Dans ce cadre, l’apparition d’un « Game mode » lié aux fenêtres Borealis — et donc au système permettant de lancer des jeux Steam sur Chromebook — nous rapproche un peu davantage du lancement de la plateforme de jeux de Valve sur Chrome OS.

Concrètement, ce mode jeu intégré à Chrome OS ne permet pour l’instant que de lancer en plein écran les fenêtres de jeu, mais d’autres fonctionnalités pourraient être intégrées à terme. Un message vient par ailleurs prévenir l’utilisateur lorsqu’il rentre ou qu’il sort de ce mode jeu. On pourrait ainsi imaginer, comme sur smartphones, une coupure des notifications ou d’autres fonctions liées à ce mode.

Pour l’heure, on ignore encore quand Valve lancera officiellement Steam sur Chrome OS. Néanmoins, l’intégration de cette fonctionnalité nous rapproche un peu plus de l’échéance.