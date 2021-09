Comment installer Windows 11 sur un Raspberry Pi 4 ?

Depuis ses débuts en 2012, le Raspberry Pi est l'exemple parfait d'un appareil polyvalent et accessible. Du côté des systèmes Microsoft, pour le moment seule une version de Windows 10 appelée IoT Core est officiellement disponible. Il est pourtant possible d'installer Windows 10 et Windows 11.

Windows 11 arrive le 5 octobre prochain en version finale. Vous avez déjà l’occasion de tester le nouvel OS de Microsoft depuis plusieurs semaines, vous pouvez installer une version bêta dans le cadre du programme Insider. Malgré la configuration minimale exigée par Microsoft, il est possible de contourner ces limitations et d’installer Windows 11 sur un Raspberry Pi.

Installer Windows 11 sur un Raspberry Pi

Il existe un outil qui simplifie l’installation. Il s’agit WoR-flasher, un script qui automatise complètement le processus de téléchargement, de préparation et d’installation de Windows 11 via le Raspberry Pi, éliminant complètement le besoin d’une machine Windows pour exécuter le processus d’installation.

Le processus nécessite trois lignes dans le terminal, le formatage d’un lecteur externe, puis une solution de contournement pour que Windows 11 accède à plus de 3 Go de RAM sur le Pi (particulièrement irritant si vous avez la carte à 8 Go). Vous aurez besoin d’une clé USB avec des débits rapides ou – mieux encore – d’un SSD externe.

Bien que cet outil soit destiné aux modèles Raspberry Pi 4 et 400, il existe également des options d’installation sur les cartes Pi 3 et Pi 2. Cependant, nous vous déconseillons de vous lancer dans l’opération, l’expérience utilisateur est mauvaises à cause des performances limitées du système.

D’après les premiers retours, Windows 11 fonctionne bien sur un Raspberry Pi 4, mieux que Windows 10. Les performances sont meilleures, il faut s’attendre aux performances d’un CPU x86 entrée de gamme comme un Intel Celeron N4100.