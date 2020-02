Le logiciel de la semaine : je regarde et télécharge facilement des émissions de TV en replay

Le logiciel Captvty est un petit logiciel gratuit et bien pratique qui permet de regarder des émissions de télévision en direct ou en replay, gratuitement sur PC et en toute légalité.

En attendant l’arrivée de Salto en France, il n’existe pas vraiment de service pratique réunissant tous les services de replay des chaînes de télévision, notamment sur ordinateur. C’est justement ce que propose logiciel gratuit Captvty que je vous recommande aujourd’hui ! Ce logiciel est disponible sur Windows. Pour Linux et MacOS il faudra passer par des systèmes d’émulation.

C’est légal

Commençons par indiquer que Captvty permet d’accéder à du contenu mis en ligne et rendu accessible par les chaînes de télévision et, à ce titre, il s’agit d’un logiciel parfaitement légal à l’égard des légalisations française et européenne, comme le précise le site officiel du logiciel.

Direct ou replay en un clic !

Captvty est l’un de ces logiciels qui vont à l’essentiel. L’interface peut paraitre austère si l’on est habitué à Molotov ou Netflix, mais elle est en réalité assez simple.

Dès le démarrage, vous avez une liste des principales chaînes francophones de TF1 à M6 en passant par LCI, BFM, FranceInfo, France24 ou encore Bein Sports et RMC. Un clic sur l’une des chaînes permet d’accéder à la liste des contenus par ordre chronologique. Il est possible de les filtrer par rubriques, selon les rubriques proposées par la chaîne.

Là encore, c’est très simple, un double clic sur le nom d’une émission lance le téléchargement dans la qualité souhaitée, alors qu’un clic droit permet de directement regarder la vidéo en streaming. Captvty propose aussi de regarder des chaînes en direct. Pour cela, il suffit de faire un clic droit sur le nom d’une chaîne et choisir de regarder en direct, encore une fois quelque chose d’assez simple à prendre en main.

Des options pour aller plus loin

Si les fonctions essentielles du logiciel sont bien mises en avant, Captvty propose aussi des options avancées. L’application intègre par exemple la possibilité en un clic de convertir les vidéos téléchargés dans un format plus facilement lisible par les lecteurs vidéo des smartphones.

Vous pouvez également paramétrer l’interface pour l’adapter à vos besoins : lire des émissions en streaming par défaut plutôt que les télécharger, ou sauvegarder le choix de qualité approprié pour sa connexion internet, en limitant par exemple les téléchargements à du 720p.

La limite des DRM

Malheureusement, Captvty montre parfois ses limites avec certains contenus interdits de diffusions, car protégés par des DRM. C’est notamment le cas de la saison 11 de Top Chef qui a démarré en février 2020 sur M6 et qui ne peut être ni téléchargée ni visionnée par le logiciel. C’est la seule exception sur laquelle je suis tombé en plusieurs années d’utilisation.