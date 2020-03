Microsoft Your Phone : le glisser-déposer du PC au smartphone pourrait débarquer pour copier des fichiers en un clic

L'application Microsoft Votre Téléphone devrait bientôt vous permettre de réaliser des glisser-déposer entre votre smartphone et votre PC Windows.

Le logiciel Votre Téléphone — connu aussi sous le nom anglais Your Phone — sur Windows permet déjà de créer plusieurs passerelles permettant de contrôler un smartphone Android depuis un PC. À toutes ces fonctionnalités pourrait aussi s’ajouter une nouvelle bien pratique : le glisser-déposer.

Pour aller plus loin

Nos astuces pour bien utiliser Microsoft Votre Téléphone

Le média italien spécialisé Aggiornamenti Lumia — généralement fiable sur ce genre d’informations — publie en effet sur son compte Twitter une image d’illustration qui semble avoir été préparée par Microsoft pour expliquer cette option. Hélas, il est difficile de prédire aujourd’hui avec exactitude comment cette fameuse fonctionnalité marcherait concrètement.

On imagine cependant qu’il suffirait d’afficher l’écran du smartphone sur celui de l’ordinateur, de cliquer sur un fichier ou une photo dans l’explorateur de fichier et de le glisser-déposer sur le smartphone pour faire un transfert. L’inverse devrait vraisemblablement être possible également si ce déploiement se concrétise.

Toujours plus de liens entre le smartphone et le PC

Rappelons que l’outil Microsoft Votre Téléphone fonctionne de pair avec l’application Assistant Votre téléphone disponible sur le Play Store.

Votre Assistant Mobile Télécharger gratuitement

Grâce à ce couple de logiciels, vous pouvez entre autres passer des appels depuis votre ordinateur. Il est également possible de synchroniser le copier-coller les derniers smartphones Samsung et un PC Windows. N’hésitez pas à consulter notre guide complet vous aidant à bien maîtriser Microsoft Votre Téléphone.