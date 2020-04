Microsoft Your Phone : votre PC contrôle la musique de votre smartphone

Lentement mais sûrement, Microsoft continue d’améliorer « Votre téléphone » (ou Your phone), son application permettant de contrôler son smartphone Android depuis Windows 10. Dernier ajout en date : la possibilité de contrôler la musique depuis son ordinateur.

D’accord Microsoft aura mis des années avant de créer une application permettant de faire le lien entre Windows et Android. Mais on ne peut pas lui reprocher de la bâcler. Depuis février dernier, il est possible de prendre des appels provenant directement de son smartphone sur Windows et le glisser-déposer du PC au smartphone ne devrait plus tarder.

Contrôler Spotify ou son application de podcast depuis Windows

Dans les prochains jours, c’est le contrôle de la musique (et des lecteurs audio d’une manière générale) qui devrait faire son apparition sur l’application Votre téléphone. Dans un billet de blog détaillant les nouveautés à venir dans une nouvelle version de Window 10, Microsoft indique que ses équipes ont trouvé de la place pour afficher un lecteur audio dans la colonne de gauche de l’application.

Microsoft précise que les applications de musique ou de lecteur audio les plus populaires seront supportées par Votre téléphone dès le lancement de la fonctionnalité. Sont déjà citées : Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music, ou encore Google Podcast. En fait pour que l’application audio soit compatible et affichée dans Votre téléphone, il faut qu’elle propose des boutons de contrôle de la musique dans ses notifications Android.

Microsoft précise toutefois que ni YouTube ni l’application de livres audio Audible ne seront supportés. Tant pis pour ceux qui écoutent leur musique uniquement sur YouTube.

L’arrivée de cette fonctionnalité est attendue « dans les prochaines semaines », sans plus de précision de la part de Microsoft pour l’instant. Pour en profiter, il faut obligatoirement posséder un PC avec Windows 10 avec la mise à jour d’octobre 2018 minimum ainsi qu’un smartphone Android sous Android 7.0 Nougat.

Une application qui se bonifie avec le temps

L’application Votre téléphone a beaucoup progressé depuis ses débuts en 2018. Au départ simple application permettant de lire ses SMS depuis son PC, elle permet aujourd’hui de synchroniser les copier-coller entre son PC et son smartphone Android, de prendre le contrôle de son téléphone (et d’écrire au clavier physique) ou encore d’accéder à la galerie photo de son téléphone. Il ne lui reste plus qu’un explorateur de fichiers pour devenir vraiment parfaite.