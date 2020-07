Windows 10 : la prochaine mise à jour pourrait intégrer le nouveau menu démarrer

On le savait, Microsoft prépare une version repensée du menu démarrer de Windows 10. Ce que l'on apprend aujourd'hui, c'est que cette nouveauté pourrait arriver sur nos PC plus vite que prévu, au travers de la prochaine mise à jour de l'OS.

La mise à jour de mai a beau avoir connu quelques déconvenues, au point de ralentir son déploiement, Microsoft travaille déjà depuis quelques semaines à la prochaine update majeure de Windows 10. Pour l’instant surnommée 20H2, cette dernière devait initialement se contenter d’apporter quelques nouveautés discrètes au système tout en peaufinant une nouvelle fois l’expérience au travers d’améliorations subtiles. Le géant de Redmond aurait ainsi reproduit le schéma adopté l’année dernière, avec une première mise à jour apportant de nombreuses nouveautés au printemps, suivie en fin d’année d’une mise à jour plus discrète. D’après la récente beta publiée par Microsoft, il pourrait finalement en aller autrement cette année.

20H2 : une update plus copieuse que prévu ?

C’est en effet ce que laisse entendre l’arrivée de la Build 19042.421 (qui intègre le nouveau menu démarrer ainsi que certaines modifications plus ou moins importantes de l’OS) dans la chaîne réservée aux bêta testeurs. Si l’on se fie à la récente refonte du programme Windows Insider, le canal beta est dédié à la prochaine mise à jour majeure du système : 20H2, qui devrait arriver jusqu’à nous en seconde moitié d’année, probablement durant l’automne.

À défaut d’apporter de nouvelles fonctions au menu démarrer, Microsoft souhaite le rendre plus harmonieux et en phase avec le reste de l’interface sur le plan esthétique. Le design du menu sera donc revisité, avec des tuiles dynamiques reprenant la même couleur que le thème adopté par l’utilisateur (blanc ou sombre). L’idée étant de se débarrasser du patchwork multicolore actuellement en vigueur. Les utilisateurs préférant un rendu plus coloré pourront néanmoins choisir la couleur d’accentuation de leur choix depuis les paramètres.

Parmi les autres ajouts de la Build 19042.421, l’apparition d’une commande Alt-Tab prenant en charge les différents onglets ouverts dans Edge. Ces derniers apparaîtront individuellement parmi les autres fenêtres ouvertes lorsque vous appuierez sur les deux touches. Une nouveauté qui pourrait encourager certains utilisateurs à utiliser la nouvelle version du navigateur de Microsoft. Elle pourra néanmoins être désactivée pour ne pas gêner les personnes qui ouvrent de très nombreuses fenêtre et onglets, et ne fonctionnera dans un premier temps qu’avec la version 83.0.475.0 du navigateur, toujours en développement.

D’autres changements plus légers, relatifs à la gestion des notifications, mais aussi à la barre de tâches (qui affichera bientôt certaines icônes de manière dynamique au premier lancement), sont aussi prévus et seraient la conséquence d’une décision interne de Microsoft. D’après ZDNet, le groupe réfléchirait en effet à ne pas déployer de mise à jour de Windows 10 en début d’année 2021. L’idée serait donc de « rapatrier » sur la mise à jour 20H2 un maximum de nouveautés prévues initialement pour 2021.

Il se murmure d’ailleurs qu’à l’avenir, Windows 10 pourrait ne plus recevoir qu’une seule mise à jour majeure par an, contre deux actuellement. Notez bien que, pour l’heure, rien de tout cela n’a été confirmé de manière officielle.