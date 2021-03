Windows 10 : un peu moins d’applications bloatware préinstallées à partir de maintenant

Microsoft a allégé Windows 10 de quelques bloatwares. Vous savez ces applications loin d'être indispensables qui sont préchargé avec le système lors d'une installation neuve.

Windows 10 est toujours installé avec de nombreuses applications bloatware préinstallées. Ces logiciels encombrant impactent les performances du système, car ils peuvent s’exécuter en permanence en arrière-plan, consommant ainsi des ressources de mémoire RAM et de CPU. La plupart du temps, vous n’en avez pas besoin. Au pire, vous pouvez les installer si vous en avez besoin.

C’est loin d’être gagné, mais il y en a deux de moins

Il y a de nombreuses années, il était possible de télécharger des versions de Windows XP personnalisées où on retrouvait l’essentiel du système. En plus d’être plus léger, l’installation était plus facile et plus rapide, avec tous les programmes préinstallés supprimés. 15 ans après, Windows 10 est toujours installé avec pléthore de programmes préinstallés.

Heureusement, à partir de la prochaine mise à jour « Sun Valley » de Windows 10, Microsoft commencera à supprimer certains de ces programmes indésirables – pour les nouvelles installations. Cela signifie qu’après Sun Valley, chaque fois que vous réinstallez Windows 10 sur votre ordinateur ou que vous l’installez pour la première fois sur un autre appareil, vous ne verrez plus 3D Viewer et Paint 3D dans la liste des applications préinstallées.

Les applications Paint 3D et 3D Viewer avaient déjà été supprimées dans les dernières versions de Windows 10 Insider (depuis la version 21332). Vous pourrez dans tous les cas les installer depuis le Windows Store.