Windows 11 : Microsoft laisserait la porte ouverte à des widgets tiers

Pas tout de suite, mais hypothétiquement un peu plus tard. Pour Windows 11, Microsoft pourrait à terme autoriser l’ajout de widgets tiers… mais dans un premier temps, l’OS se limitera à des widgets first-party peu inspirés.

À quoi faut-il s’attendre en termes de widgets avec Windows 11 ? Dans un premier temps, Microsoft ne nous réservera pas grand-chose de plus que ce que propose déjà Windows 10 dans sa dernière version, peu ou prou. Comme le souligne MSPowerUser, les widgets de la nouvelle version du système d’exploitation reprennent ainsi en grande partie les flux d’intérêts et d’actualités de Microsoft, sans remaniement particulier ou nouveauté flagrante par rapport à ce qu’on connaît déjà.

Un constat relativement terne en marge des nombreux ajouts appréciables proposés, à l’inverse, par Windows 11. Cette frustration a encouragé certains développeurs à pousser les recherches plus loin pour découvrir d’éventuels indices suggérant l’arrivée ultérieure de widgets tiers, mais sans trouver « aucune indication que les widgets dans Windows 11 auront une API ou supporteront des extensions tierces », a par exemple noté Rafael Rivera la semaine dernière.

« Il semble qu’il s’agisse simplement d’un moyen de servir les flux MSN et de forcer les utilisateurs à utiliser Edge », ajoutait-il mercredi dernier à propos d’éléments identifiés dans le code de l’OS.

Un leaker pense néanmoins que Microsoft se laisse une porte ouverte pour autoriser les utilisateurs à ajouter par eux-mêmes des widgets tiers au bout d’un moment. Souvent bien informé, WalkingCat avance ainsi qu’initialement les widgets de Windows 11 émaneront seulement de Microsoft, mais que le support pour des widgets tiers « arrivera plus tard ».

Windows Widgets will be 1st-party only initially, with 3rd-party support comes later. https://t.co/2qPeJq6Ydm

— WalkingCat (@_h0x0d_) June 20, 2021