Des failles de sécurité forcent Apple a déployer une mise à jour iOS sur les vieux iPhone et iPad

Les failles dites « zero day », des vulnérabilités qui n’ont pas encore été corrigées et sont donc exploitables, ont été patchées au mois d'août. Apple vient de déployer la mise à jour corrective sur davantage de (très vieux) iPhone et iPad.

Apple avait annoncé, le mercredi 17 août, avoir corrigé deux importantes failles de sécurité logicielles concernant les systèmes d’exploitation de l’iPhone, l’iPad et des Mac. Sans trop tarder, il était nécessaire d’installer la dernière mise à jour du système d’exploitation.

La première vulnérabilité identifiée, désignée sous les noms CVE-2022-32894, touche le kernel (ou « noyau ») d’iOS, un composant essentiel des logiciels d’Apple. Une autre concerne WebKit, utilisé par Safari et Chrome. La faille permet de déjouer la sécurité des navigateurs pour exécuter du code sur un appareil à l’insu de son utilisateur si celui-ci se rendait, par exemple, sur une page Web conçue par des pirates.

Les vieux iPhone et iPad mis à jour

Finalement, Apple déploie de nouveau une mise à jour iOS 12, cette fois-ci sur les vieux iPhone à partir des iPhone 5s, et par ailleurs les iPad Air, iPad mini 2 et iPad mini 3. Il s’agit d’iOS 12.5.6. Nous n’avions pas vu de mise à jour sur les iPhone 5s et 6 depuis presque un an. Rappelons, au passage, que l’iPhone 5s a été présenté en 2013… Il y a bientôt 10 ans.

Apple publie régulièrement des mises à jour du logiciel des iPhone, iPad et Mac, et il est parfois normal de traîner quand il s’agit de les installer. Cette fois-ci, ne traînez pas.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.