Le FBI met en garde : n’utilisez pas les ports USB publics

Le FBI de Denver a alerté la population sur Twitter des risques qu'elle encourt à utiliser les ports USB publics, qu'on peut trouver dans les centres commerciaux, les gares, etc. Ils peuvent être piratés pour infecter votre smartphone. Le bureau fédéral précise aussi comment éviter les logiciels malveillants.

Les ports USB se multiplient dans l’espace public. Métro, train, bus, gare et stations, on en voit de plus en plus dans les transports en commun. Mais il y en a aussi dans les centres commerciaux, les aéroports, etc. Bref, tous les endroits où l’on est susceptible d’attendre et où on voudrait éviter de perdre nos précieux pourcentages de batterie restante. Mais pour le FBI, se brancher à ces ports USB comporte des risques.

Des ports USB piratés qui peuvent installer des virus sur votre smartphone

Comme l’écrit MacRumors, le FBI de Denver a publié sur Twitter un message de prévention pour les Américains : « Évitez d’utiliser les bornes de recharge gratuites dans les aéroports, les hôtels ou les centres commerciaux. »

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T — FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023

En cause, des « acteurs malveillants » qui peuvent utiliser ces ports USB pour « introduire des logiciels malveillants et des logiciels de surveillance sur les appareils ».

Comment prévenir le piratage de son appareil

Pour éviter de semer la panique, le FBI a donné une recommandation pour limiter les risques : « Emportez votre propre chargeur et cordon USB et utilisez plutôt une prise électrique. » Avec cela, impossible de transférer des données sur votre smartphone, donc pas de virus. D’autant plus que dans certains lieux, des prises électriques sont à disposition en plus des ports USB. Autre méthode : tout simplement prévoir avec soi une batterie externe s’il n’y a pas de prise. Si vous décidez de vous brancher à un de ces ports USB, veillez à ce que votre système d’exploitation soit à jour avec les derniers correctifs de sécurité publiés pour diminuer les risques de piratage.

De son côté, MacRumors rappelle que les iPhone, iPad et MacBook possèdent une fonction de sécurité qui bloque le transfert de données si l’appareil est verrouillé depuis plus d’une heure. Par contre, si vous l’utilisez, cette sécurité n’est plus active. De plus, si des systèmes d’autorisations d’accès aux données de son smartphone existent sur iOS et Android, nul n’est à l’abri d’une faille de sécurité dite zero day : une faille qui n’a pas été découverte pas les développeurs et que seuls certains pirates utilisent discrètement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.