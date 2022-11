Le prochain écran PC ultra-large de Samsung est aberrant

Aberrant, c'est le seul mot qui nous vient quand on regarde les caractéristiques du futur moniteur Samsung Odyssey qui sera sans doute annoncé au CES 2023. Il a été, en partie, dévoilé lors de la keynote AMD.

Samsung construit des moniteurs de jeu super larges (ultra-wide) depuis plusieurs années, nous avons testé l’Odyssey Neo G9, mais son dernier est le plus impressionnant de tous. En effet, le dernier écran PC Odyssey de 49 pouces a une définition « 8K », c’est en tout cas ce qui a été annoncé lors de la keynote dédiée aux AMD Radeon 7000.

En supposant le même rapport d’affichage 32:9 que le modèle actuel de l’Odyssey Neo G9, cela lui donnerait une définition de 7680 × 2160 pixels, soit l’équivalent de deux moniteurs 4K côte à côte. Mais ce qui est vraiment incroyable, c’est la vitesse à laquelle l’écran peut pousser ces pixels.

900 Hz… cependant il y a un hic !

Selon PC Gamer, Samsung affirme que cet écran peut gérer jusqu’à 900 Hz de taux de rafraîchissement, la sortie maximale des nouvelles Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX qui utilisent un port DisplayPort 2.1. Enfin, il y a un hic : on ne peut pas atteindre cette vitesse ridicule qu’à une définition maximale de demi-8K, soit du 1440p. En 4K (3840 × 1080 pixels), l’écran monte à 480 Hz, et « seulement » 165 Hz dans sa définition native.

Vous aurez besoin d’une nouvelle carte Radeon pour atteindre ces taux de rafraîchissement ridicules à cette définition, car même les cartes les plus puissantes de Nvidia sont bridées par leur port DisplayPort 1.4.

Ce nouvel Odyssey, que l’on découvrira sans doute au CES 2023, possède une dalle mini-LED à points quantiques, un indice de courbure de 100R et un éclairage RGB à l’arrière.

