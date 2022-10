Apple lancerait bien de nouveaux produits cet automne… mais sans keynote

Apple prévoirait bien d'introduire d'autres nouveautés matérielles avant la fin de l'année, cela se ferait cette fois sans keynote tapageuse.

Apple n’organiserait pas de nouvelle keynote cette année, mais introduirait néanmoins quelques nouveaux produits durant automne, à la faveur de lancements plus discrets. C’est ce que l’on retient d’un article de MacRumors basé sur les dernières informations partagées par le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter « PowerOn ». Souvent au fait des projets d’Apple, l’intéressé maintient ses prédictions antérieures en indiquant qu’Apple n’organisera pas de Keynote en octobre ou sur la fin 2022. Toute nouvelle annonce se ferait donc par l’intermédiaire de simples communiqués, agrémentés au besoin de quelques briefings avec la presse. Des annonces en catimini dont la firme se contente parfois lors du lancement de mises à jour matérielles modestes pour ses produits.

« La grande présentation de l’iPhone 14, le mois dernier, a probablement été la dernière pour Apple en 2022 en termes de présentations majeures », a notamment indiqué Mark Gurman.

Une poignée de nouveaux produits avant la fin de l’année chez Apple ?

Préalablement, le journaliste avait indiqué qu’Apple préparait la commercialisation de nouveaux iPad Pro de 11 et 12,9 pouces (sous processeurs M2), mais aussi de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces (sous processeurs M2 Pro et M2 Max, vraisemblablement). La firme serait également sur le point d’introduire une nouvelle Apple TV, proche du modèle que l’on connaît actuellement, mais avec une puce A14 et 4 Go de RAM. Par la suite, Apple lancerait une Apple TV de nouvelle génération agrégeant plusieurs produits en un seul pour permettre spécifiquement des conversations par FaceTime sur nos téléviseurs.

Comme nous l’évoquions il y a peu dans un autre article, Mark Gurman laisse par contre entendre que si Apple a bien commencé à tester un système de capteur d’empreintes TouchID sous l’écran, ce dispositif n’arriverait pas en 2023 sur les iPhone 15. Le journaliste de Bloomberg estime enfin que la firme de Cupertino travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité de suivi du sommeil vouée à l’HomePod. On ignore toutefois à ce stade quel modèle serait concerné et quand cette nouveauté serait déployée. Pour Mark Gurman, ce ne serait pas pour tout de suite… si tant est qu’Apple ne laisse pas tomber cette fonction en cours de route.

