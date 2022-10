Le retour de Touch ID ? Apple y aurait songé mais ne vous faites pas trop d’espoir

Apple aurait songé à intégrer Touch ID dans l'écran de futurs iPhone, mais ce projet ne donnerait finalement rien. Du moins, pas dans les prochaines années.

L’iPhone X marquait les dix ans de l’aventure d’Apple dans le marché des smartphones. Or, ce modèle signait aussi le remplacement de Touch ID au profit de Face ID. En d’autres termes — et à l’exception des modèles SE –, on déverrouille les iPhone désormais avec la reconnaissance faciale au lieu d’un lecteur d’empreintes. Depuis, plusieurs rumeurs ont évoqué un retour de Touch ID au fil des années, mais cela ne s’est jamais avéré.

Dans le dernier numéro de sa newsletter Power On, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, spécialiste des sujets concernant Apple, affirme qu’Apple aurait réfléchi à une intégration de Touch ID avec un lecteur d’empreintes dans l’écran ou au niveau du bouton de déverrouillage. Malgré cela, le projet ne devrait pas se concrétiser sur les modèles à venir.

Au cours des dernières années, il y a eu des discussions au sein d’Apple pour ramener Touch ID sur les iPhone haut de gamme. L’entreprise a testé Touch ID dans l’écran et a même songé à l’intégrer dans le bouton d’allumage. À ce stade, je pense que Face ID est parti pour durer et que Touch ID ne reviendra pas sur les iPhone flagships — du moins pas dans un avenir proche.

Rappelons que l’analyste Ming-Chi Kuo, disait, pour sa part, qu’il ne fallait pas attendre une intégration de Touch ID dans l’écran avant 2024. Mark Gurman, lui, se montre encore plus pessimiste.

Le retour de Touch ID serait compliqué à justifier

Si vous êtes particulièrement attaché à Touch ID, il ne faudrait donc pas trop vous faire d’illusion pour les prochains modèles comme l’iPhone 15. D’aucuns peuvent continuer à espérer voir Touch ID et Face ID cohabiter sur un iPhone d’ici à plusieurs années. Après tout, Apple pourrait miser sur un appareil très sécurisé combinant les deux solutions d’identification.

En revanche, la marque aurait du mal à justifier le retour d’une technologie qu’elle s’est efforcée de faire oublier. Son discours serait plus crédible en continuant d’améliorer Face ID encore et toujours plutôt que de faire revivre Touch ID. Même si ce dernier pourrait encore se révéler plus pratique dans certaines situations.

