iOS 16 : vous pourrez enfin déverrouiller votre iPhone en mode paysage

Apple vient d'annoncer la prochaine version de son système d'exploitation avec iOS 16 lors de la WWDC 2022 et certaines fonctionnalités qui n'ont pas été mentionnées sur scène commencent à faire leur apparition.

Après l’annonce en grande pompe de quelques nouveautés d’iOS 16 lors de la WWDC 2022, avec notamment un écran de verrouillage plus personnalisable, d’autres fonctionnalités n’ayant pas été annoncées directement lors de la présentation se dévoilent. Et l’une d’entre elles concerne Face ID qui se retrouve lui aussi amélioré avec une nouveauté attendue depuis un certain moment.

Un système de déverrouillage perfectionné

Face ID devrait désormais supporter le déverrouillage en mode paysage. C’est en tout cas ce que nous apprennent les informations contenues dans la page d’aperçu concernant la nouvelle mise à jour. Cette innovation ne sera disponible qu’avec « les modèles d’iPhone compatibles » sans que l’on sache encore lesquels. La liste des modèles concernés n’est pas encore connue, ni même les limites techniques qui pourraient empêcher la compatibilité de certains appareils. Nous devrions en savoir plus sur les modèles d’iPhone pris en charge d’ici à la sortie de la version stable.

Une nouveauté déjà présente sur iPad et qui arrive sur iPhone

L’utilisation de Face ID en mode paysage ne fonctionnera pas uniquement pour déverrouiller votre smartphone, mais servira également à vous authentifier lorsque vous effectuerez un achat ou lorsque vous vous connecterez à un site en utilisant votre visage comme moyen d’authentification. Après cette mise à jour, vous n’aurez donc plus à remettre votre smartphone en mode portrait pour utiliser la reconnaissance faciale. Cette façon de déverrouiller son appareil n’est pas nouvelle, elle existait déjà sur les iPad Pro depuis un petit moment. C’est néanmoins une nouveauté qui n’était pas encore arrivée sur les smartphones de la Pomme qui pourront désormais profiter d’une meilleure expérience globale en matière de déverrouillage.

D’autres nouveautés ont vu le jour lors de cette WWDC avec notamment deux nouveaux MacBook munis de la nouvelle puce M2 : un MacBook Air et un MacBook Pro 13 pouces, l’annonce d’iOS 16 et de ses fonctionnalités, des nouveautés concernant iPadOS, macOS, watchOS et plus encore que l’on vous propose de découvrir dans notre récapitulatif.

