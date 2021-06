WWDC 2021 : Apple dévoilerait enfin ses MacBook Pro au design repensé

Évoqués depuis des mois, les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, au design remanié, pourraient s'incruster parmi les annonces logicielles qu'Apple fera lors de la WWDC 2021 qui débute le 7 juin prochain.

À l’occasion de sa WWDC 2021, et comme chaque année, Apple annoncera toutes ses nouveautés logicielles pour iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et bien entendu macOS. Il se pourrait toutefois que la firme réserve aussi « quelques surprises » sur le plan matériel. C’est en tout cas ce que prévoit Daniel Ives, analyste pour le cabinet californien Wedbush, dans une note envoyée aux investisseurs. L’intéressé pressent notamment une annonce pour un produit majeur : le MacBook Pro, qui profiterait cette année d’un tout nouveau design.

Ce changement de châssis évoqué depuis longtemps permettrait notamment à Apple de faire passer son MacBook Pro 13 à une diagonale plus généreuse, de 14 pouces, mais aussi d’ajouter un SoC Apple Silicon au MacBook Pro 16 pouces. Comme le précise MacRumors, il pourrait s’agir d’une version plus musclée de l’Apple M1 (déjà utilisé par les MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac mini et par l’iMac), mais l’introduction d’une nouvelle puce M2 ne serait pas non plus à balayer d’un revers de la main.

De nouveaux MacBook Pro surpuissants ?

Cette hypothèse d’une puce Apple Silicon plus costaude que l’Apple M1 est notamment défendue par Mark Gurman qui estime que ces nouveaux MacBook Pro 14 et 16 seraient (au moins pour un temps) les Mac les plus puissants du catalogue à la pomme. Le journaliste de Bloomberg prévoyait plus tôt en mai que ces nouveaux processeurs conçus en interne par Apple incluraient 10 cœurs CPU et 16 ou 32 cœurs GPU (en fonction de l’option choisie). Cette nouvelle génération de puces serait par ailleurs capable de supporter jusqu’à 64 Go de RAM (contre 16 Go maximum pour l’Apple M1). Nous pourrions être fixés dès lundi prochain.

De précédentes rumeurs laissent enfin entendre que les nouveaux MacBook Pro se sépareront de la Touch Bar et miseront sur un design aux bords plats inspiré des iPhone 12. Une connectique mieux achalandée pourrait aussi faire son come-back, avec notamment un port HDMI, un lecteur de cartes SD, mais aussi une nouvelle génération de connectique à aimant MagSafe pour la recharge.

D’après Daniel Ives, Apple profiterait aussi de sa WWDC 2021 pour annoncer une option 1 To de stockage pour les iPhone 13 (au lieu de 512 Go au maximum pour l’instant). Selon lui, il faudrait en revanche attendre la WWDC 2022 pour découvrir les Apple Glass.