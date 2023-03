Resident Evil 4 Remake : quelle configuration pour jouer à la version PC ?

Titre qui fleure bon la nostalgie, Resident Evil 4 fait son grand retour dans une version "Remake" sur PC, à ne pas mettre entre toutes les mains. Voici quelles sont les configurations que nous vous recommandons pour y jouer en fonction d'une gamme de prix qui vous correspond.

Sorti en 2005 sur GameCube puis sur PS2, avant d’être décliné sur plusieurs plateformes, Resident Evil 4 apportait une bouffée d’air frais à la franchise. Fini les survival horror traditionnels, le titre mise davantage sur l’action avec une caméra 3D, une maniabilité plus souple et plus de cinématiques. A posteriori, il est considéré comme l’un des jeux majeurs des années 2000 et c’est presque naturellement qu’un remake a été annoncé pour le 24 mars 2023.

Celui-ci est prévu pour pour débarquer sur PS4, PS5, Xbox Series et surtout PC. Au contraire des configurations recommandées pour jouer à The Last of Us Part I sur PC, ici les prérequis ne sont pas déments. Il n’est pas nécessaire de changer tous les composants de votre machine pour pouvoir jouer en toute quiétude. Bien entendu, si vous avez besoin de quelques éléments épars, n’hésitez pas à consulter nos recommandations de configurations.

La meilleure configuration minimale pour Resident Evil 4 Remake :

La configuration recommandée :

Une configuration plus solide :

Vous l’aurez compris en lisant nos recommandations, pas besoin de dépenser des mille et des cents pour pouvoir jouer à Resident Evil 4 Remake sur votre PC. Cependant, à l’occasion de la sortie du jeu de Capcom, ce peut être le moment pour vous de rafraîchir votre équipement. Comme vous le savez peut-être, il s’agit d’un jeu de tir à la troisième personne. Pour en profiter au mieux, notre sélection de souris pour le gaming pourra vous être utile. Si besoin également, vous pouvez dénicher un clavier mécanique optimisé pour le jeu sur Frandroid.

Si vous êtes plutôt adepte de la manette, pas de panique, tous les goûts sont dans la nature. Nous avons aussi une sélection d’accessoires optimisés pour le PC. Si jamais vous êtes un peu juste niveau stockage, sachez que Resident Evil 4 Remake nécessite 67,18 Go d’espace disque. On vous recommande ainsi d’investir dans le SSD Samsung 870 EVO 500 Go disponible au prix de 50 euros. Enfin, si vous êtes à la recherche d’une machine prête à jouer, sans vous embarrasser d’une éventuelle construction, par vous-même, rendez-vous sur notre sélection des meilleurs PC portables gamers.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.