The Last of Us Part I : quelle configuration pour y jouer sur PC ?

"The Last of Us Part I" sort bientôt sur PC, pour le plus grand plaisir des gamers à clavier. Mais quelle configuration faut-il pour faire tourner correctement le jeu de Naughty Dog sur ordinateur ?

Presque dix ans après sa sortie initiale sur PS3 (en 2014), The Last of Us est réédité pour une sortie sur PC le 28 mars. Ce portage est la suite logique de la nouvelle version créée pour la PS5 et parue en septembre 2022.

Les joueurs sont donc nombreux à se réjouir de la sortie du célèbre jeu de survie sur une autre plateforme qu’une console Sony. Les aficionados de Windows pourront enfin découvrir (ou bien redécouvrir) les aventures d’Ellie et Joel. On notera les prises en charge bienvenues de technologies propres au PC, tels que le DLSS sur les GPU Nvidia et le FSR 2.2 (FidelityFX Super Resolution) sur les cartes AMD Radeon.

Sauf que tout un chacun ne pourra pas faire tourner ce jeu : ce dernier s’avère en effet bien gourmand, si l’on en croit les configurations nécessaires dévoilées par Sony.

Pour espérer en profiter correctement, vous devrez ainsi peut-être renouveler tout ou une partie de votre matériel. Sachez tout d’abord que pour faire tourner le jeu au minimum, c’est-à-dire en 720 p à 30 FPS, avec les réglages graphiques sur « Bas », il vous faudra au minimum un Intel Core i7-4770K, une Nvidia GeForce 1050 Ti, ainsi que pas moins de 16 Go de RAM.

La configuration minimale est donc d’emblée assez exigeante… autant dire que pour pousser davantage le jeu, il faudra des composants encore plus solides. Si vous voulez faire tourner le jeu à 60 images par seconde, et avez donc besoin de nouveaux composants, on a pensé à vous d’abord via notre guide des configurations recommandées. Voici trois configurations parfaites pour jouer à 60 FPS, en 1080p, 1440 p ou 4 K.

La meilleure configuration pour jouer en 1080p

La meilleure configuration pour jouer en 1440p

La meilleure configuration pour jouer en 4K Ultra

Vérifiez bien votre modèle de carte mère si vous changez de CPU, de manière à ce que votre socket soit adapté à votre nouvel achat. Prenez garde également à posséder un écran qui suive : rien ne sert de faire tourner le jeu en 4K si votre moniteur n’est pas capable de l’afficher… Retrouvez notre guide des meilleurs écrans pour le gaming si vous avez envie de vous faire plaisir.

Par ailleurs, quelle que soit votre config, le jeu nécessite 100 Go d’espace disque sur SSD. Si vous n’avez pas encore de SSD installé dans votre tour ou que la place vous manque, on vous conseille chaudement le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro A To vendu à 109 euros.

Enfin, bonne nouvelle, The Last of Us Part I sur PC sera compatible avec la manette Sony DualSense branchée en filaire. Et si vous avez envie de vous offrir de nouveaux accessoires pour jouer à ce titre emblématique, jetez donc un œil à notre sélection des meilleures souris gamer, ainsi qu’aux claviers gamer que nous conseillons. Si vous êtes plutôt branchés manettes, notre sélection dédiée aux périphériques PC peut être utile.

Pour ceux préférant un PC portable gaming capable de tenir la route, vous pouvez vous diriger vers notre guide dédié aux meilleurs laptops gamer.

