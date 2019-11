Cette semaine, RED a relancé son offre Box Internet avec l’option « Débit Plus » offerte. Pour 22 euros par mois, vous profitez ainsi d’un abonnement fibre à 1 Gb/s, venant concurrencer la Freebox One à 29 euros par mois, qui propose le même débit, mais avec plusieurs services annexes intéressants. Laquelle choisir ? On fait le point.

RED by SFR propose à nouveau une offre très intéressante sur sa Box Internet. Si le prix ne change pas, c’est toujours 22 euros par mois, le débit augmente à 1 Gb/s au lieu de 200 Mb/s, en Fibre FTTH. Sur le papier, cela en fait l’offre au meilleur rapport débit/prix. Si la promesse est alléchante, il faut également voir ce que proposent les concurrents, c’est notamment le cas de Free avec sa Freebox One également à 1 Gb/s. Elle est certes un peu plus chère, à 29,99 euros par mois, pendant un an, mais aussi plus complète. Elles méritent que l’on s’attarde un peu sur les détails pour trouver la meilleure.

En bref (si vous ne voulez pas lire notre article)

L’offre RED est la meilleure

Elle est disponible jusqu’au 18 novembre

Vous pouvez la choisir les yeux fermés

Retrouvez l'offre RED Box Fibre à 22 euros/mois à vie

Freebox One ou Box RED by SFR : les débits

Comme nous le disions en introductions, les deux abonnements donnent droit à un débit descendant de 1 Gb/s en fibre FTTH, si vous êtes éligibles FTTH. Bien entendu, il s’agit de débits maximums théoriques. En pratique, c’est moins et il est difficile de trouver une bonne moyenne des débits effectifs moyens des offres. Si l’on en croit le baromètre nperf, les débits fibre moyens des deux FAI sont très proches. Mais ces chiffres concernent toutes les offres fibres confondues.

Sur les débits montants, ou l’upload en bon Anglais, Free et RED ne sont en revanche pas égaux. La filiale de SFR ne monte qu’à 400 Mb/s, là où Free atteint 600 Mb/s. Léger avantage pour Iliad, même si en pratique, du moins pour un usage grand public, cela ne fera pas une grosse différence. L’upload est moins utile au quotidien. Les professionnels qui travaillent régulièrement à la maison et qui doivent souvent envoyer de gros fichiers devraient en revanche prendre cette différence en ligne de compte.

Vainqueur : Free, uniquement si les débits ascendants sont importants pour vous. Sinon, égalité.

La télévision

Regarde-t-on encore la télévision en 2019 ? Free semble le croire. L’offre Freebox One inclut l’accès à 220 chaînes, ainsi qu’une centaine en Replay et à Canal VoD. Mais surtout, Netflix est inclus. Ce qui permettra de découvrir le service, ou de ne plus avoir à payer l’abonnement séparément.

SFR RED considère l’inverse. La télévision est en option payante, à raison de 2 ou 4 euros par mois. Dans le premier cas, vous recevrez en un décodeur TV grâce auquel vous pourrez regarder 35 chaînes ; dans le second, 100 chaînes. En revanche, cela veut également dire que RED laisse le choix à ses utilisateurs.

Free est très clairement vainqueur sur la partie télévision.

le téléphone

Sur la téléphonie, Free propose les appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine et des DOM, ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations. En temps normal, RED se contente des fixes de 100 destinations. En ce moment les appels vers les mobiles en France métropolitaine et les DOM sont également offerts contre 5 euros par mois en temps normal.

Free fait donc un peu mieux… quand il n’y a pas de promo.

Les box

Annoncée en même temps que la Freebox Delta, la Freebox One dispose de tout le confort moderne, avec notamment du Wi-Fi ac, 4 ports Ethernet de l’USB A et même un USB-C. Sur la partie TV on appréciera surtout le support de la 4K HDR. On précise que, comme son nom l’indique, la Freebox One est « tout-en-un ». Elle réunit le modem et le décodeur TV dans un seul boîtier.

Avec RED, on retrouve une configuration similaire avec Wi-Fi ac et 4 ports Ethernet en plus d’un USB 2.0 (mais pas d’USB-C). Le décodeur est lui aussi compatible 4K / HDR. Chez RED en revanche, le décodeur fait bande à part, ce qui est selon nous un gros avantage quand le téléviseur de la maison n’est pas au même endroit que l’arrivée de la fibre. Cela offre plus de flexibilité.

Cette possibilité donne selon nous un avantage sensible à RED.

Le prix

Disons-le clairement, sur le prix, RED est actuellement imbattable avec son offre 1 Gb/s à 22 euros par mois à vie. Même si l’on ajoute l’option TV à 4 euros par mois (soit 26 euros au total), la filiale de SFR reste moins chère que Free et ses 29,99 euros mensuels… la première année. Il faudra ensuite compter 39,99 euros par mois. Rappelons par ailleurs, que vous êtes soumis à un engagement d’un an chez Free, aucun avec RED.

Mais ! L’abonnement Freebox One inclut l’offre « Essentielle » de Netflix à 7,99 euros par mois. Ainsi, si vous êtes abonné à Netflix, vous économisez indirectement cette somme. Cette pirouette fait tomber la Freebox One à… 22 euros. Exactement comme RED. La nature (des FAI) est bien faite.

Ceci étant dit, RED reste en tout état de cause moins cher, sur la durée, et vous avez la liberté de payer ou non pour Netflix. C’est donc RED qui l’emporte sur le prix.

Verdict

Au final, on l’a vu, l’offre Freebox One ne démérite pas. Elle est surtout à conseiller aux consommateurs de télévision grâce à son offre plus touffue sur ce point. La partie téléphonie et les 200 Mb/s supplémentaires en upload sont des éléments qui nous paraissent peu déterminants.

En revanche, le fait de pouvoir opter pour la TV uniquement si on le souhaite avec un décodeur distinct est un avantage important. Ajoutez à cela un prix bas qui ne change pas au bout d’un an et vous avez notre vainqueur : Red by SFR.

Et la couverture fibre ?

On ne compare ici que les offres FTTH, c’est-à-dire en « vraie » fibre. Si vous n’êtes pas éligible à la FTTH de SFR, mais que vous l’êtes chez Free, optez bien évidemment pour le second. Notez toutefois que cela devrait être de moins en moins le cas puisque SFR va progressivement migrer ses clients FTTB en FTTH, et les nouveaux déploiements ne se font désormais qu’en FTTH.

Pour tester votre éligibilité, vous pouvez toujours faire confiance à notre comparateur d’offres Internet. Il vous permettra de voir en un clin d’œil quelles sont les offres disponibles.