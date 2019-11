Article sponsorisé par Fnac/Darty

Le Black Friday c’est aujourd’hui sur Fnac.com et Darty.com ! Les célèbres marchands français proposent des remises inédites sur les meilleurs smartphones, PC Portables, TV et consoles disponibles dans leurs catalogues. Nous avons sélectionné les meilleures offres disponibles sur Fnac et Darty pour le Black Friday 2019 !

Fnac et Darty nous ont régalé toute la semaine avec des milliers d’offres sur les meilleurs produits du moment qui permettaient à ceux-ci de s’afficher avec des prix inédits. Black Friday oblige, les deux marchands français continuent leurs promotions avec de nouvelles offres exclusives sur leurs meilleurs références. Nous avons sélectionné nos offres coup de cœur de Fnac et de Darty pour le Black Friday.

10 euros sont offerts en chèque cadeau pour tous les 100 euros d’achat avec le code BLACK10 sur Fnac.com pour les adhérents et avec le code BLACK sur Darty.

Bose QC35 : le casque à réduction de bruit le plus populaire à 215 euros

Vous travaillez en open space et vous avez besoin d’être dans une petite bulle pour être concentré ? En plus de sa qualité sonore impressionnante, le QC 35 II est très efficace pour effacer les bruits parasites extérieurs.

Le QC 35 II adopte la forme circum-aural pour englober totalement vos oreilles et s’adapte facilement à toutes les morphologies grâce à son arceau extensible et ses oreillettes pivotantes. Utilisable en mode sans fil via Bluetooth, il est également possible de profiter du casque en mode filaire grâce à son câble jack 3,5 mm.

Il profite d’une autonomie estimée à 20 heures en mode sans fil et près de 40 heures en mode filaire. Notez d’ailleurs qu’il intègre un indicateur vocal pour informer son utilisateur de l’état de la batterie, mais aussi pour vous signaler un appel ou un message s’il est relié au smartphone. Il ne s’agit pas de la version compatible avec Google Assistant ou Alexa, mais est-ce vraiment utile de payer plus pour ça ?

Le Bose QC 35 en bref

Un des meilleurs casques à réduction de bruit active

Son autonomie très appréciable

Son confort d’utilisation

Darty propose une belle remise sur le Bose QC 35 qui passe 215 euros avec 20 euros offerts en chèque cadeau grâce au code promo BLACK.

Retrouvez le Bose QC35 à 215 euros chez Darty

BLACK

La QLED haut de gamme de Samsung en 55 pouces à 999 euros

La Samsung Q80R est l’un des meilleurs modèles Ultra HD de la gamme 2019 de téléviseur QLED du géant coréen. Même si il n’embarque pas une dalle OLED, le modèle de Samsung est l’un des plus réussi de l’année en LCD et offre des pics de luminosité pouvant grimper jusqu’à 1500 nit (c’est beaucoup). Cela lui permet d’offrir un incroyable rendu en HDR10 ou en HDR 10+ sur les contenus compatibles. Ces derniers sont de plus en plus communs sur les plateformes de SVOD.

Elle tourne sous Tizen, l’OS de Samsung que l’on retrouve sur plein d’objets connectés du fabricant coréen. C’est l’un des meilleurs systèmes pour les Smart TV grâce à son grand catalogue d’application (Netflix, MyCanal, OCS, Apple TV, etc), sa rapidité et sa compatibilité avec Apple AirPlay 2 (oui, vous avez bien lu).

La Samsung QE55Q80R en bref

Une belle surface de 55 pouces

L’apogée de la technologie LED avec une excellente luminosité

Son OS complet et utilisable sans boitier multimédia

Le téléviseur 55 pouces Samsung QE55Q80R s’affiche à 999 euros au lieu de 1799 euros à son lancement avec 90 euros offerts en chèque cadeau avec le code BLACK.

Retrouvez le Samsung Q80R à 999 euros chez Darty

BLACK

100 euros de remise sur le Dyson V10 Absolute

Sorti l’année passée, le Dyson V10 Absolute bénéficie de plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur, à commencer par un tout nouveau design qui aligne le collecteur et le moteur pour créer une meilleure aspiration. Cette refonte, couplée au moteur numérique V10 et aux rangées concentriques de 14 cyclones permet d’obtenir une puissance d’aspiration présentée comme 20 % supérieure à celle du V8.

Ce modèle bénéficie aussi d’un collecteur plus important (0,77 L), ainsi qu’une autonomie atteignant les 60 minutes sans baisse de régime. Une durée qu’il faudra bien évidemment tempérer si vous décidez d’utiliser la brosse Motorhead. À l’instar du V8, ce modèle possède aussi la certification Asthma & Allergy Friendly qui garantit l’aspiration effective des allergènes sur les tapis et les sols durs. Ce modèle est vendu avec deux brosses (Mortorhead et Fluffy), ainsi que plusieurs accessoires (Long suceur, mini brosse motorisée, etc).

La Dyson V10 Absolute en bref

Autonomie de 60 minutes (en mode normal avec brosse passive)

20 % de puissance en plus par rapport au Dyson V8

Design repensé pour une meilleure aspiration

L’aspirateur Dyson V10 Absolute profite de 100 euros de remise immédiate et passe à 449 euros au lieu de 549 euros. De plus, Darty offre 40 euros offerts en chèque cadeau avec le code promo BLACK.

Retrouvez le Dyson V10 Absolute à 449 euros chez Darty

BLACK

Le Samsung Galaxy A50 passe à 299 euros en 128 Go

De prime abord, le Samsung Galaxy A50 ressemble beaucoup à son petit-frère, le Galaxy A40. Ils arborent le même design, dorénavant propre à la gamme Galaxy A, avec des finitions particulièrement soignées pour un résultat toujours agréable en main. La principale différence vient du gabarit, où l’on se rend vite compte que son écran d’une diagonale de 6,4 pouces est bien plus imposant en main que les 5,9 pouces du A40. Ne vous inquiétez pas, l’interface One UI aide beaucoup pour faciliter la manipulation du téléphone à une main.

Il possède surtout une fiche technique bien plus complète. On retrouve par exemple l’ajout d’un capteur d’empreintes sous sa dalle Super AMOLED, ainsi qu’un triple capteur photo au dos de l’appareil. Il faut d’ailleurs admettre que son module 25 + 8 + 5 mégapixels capture de très bons clichés dans la plupart des situations, bien qu’il éprouve quelques difficultés en basse lumière. On apprécie d’autant plus la polyvalence apportée sur cette gamme de prix, notamment grâce à son mode ultra grand-angle plutôt efficace.

La Samsung Galaxy A50 en bref

One UI idéal sur un grand écran

Le capteur d’empreintes sous la dalle Super AMOLED

La polyvalence de son appareil photo

Son autonomie très confortable

Le très populaire Samsung Galaxy A50 s’affiche à 299 euros au lieu de 349 euros sur Fnac.com en version 128 Go. De plus, 20 euros sont offerts en bon d’achat avec le code BLACK10 pour les adhérents Fnac.

Retrouvez le Samsung Galaxy A50 à 299 euros sur fnac.com

BLACK10

L’excellent Acer Swift 3 s’affiche à 429 euros au lieu de 599 euros

L’Acer Swift 3 SF314 profite d’un design élégant avec de belles finitions métalliques. Avec son poids plume de 1,45 kg et ses petites dimensions de 32,3 x 22,8 x 1,8, il est facilement transportable au quotidien, ce qui est idéal pour celles et ceux qui se déplacent souvent. Il intègre par ailleurs un écran Full HD de 14 pouces de bonne facture, néanmoins avec des bordures assez prononcées, mais cela n’enlève rien à son charme.

Sa fiche technique est d’ailleurs très intéressante pour son prix aujourd’hui. Il embarque un AMD Ryzen 5 3500U cadencé à 2,1 GHz (Turbo 3,7 GHz) et une carte graphique AMD Radeon Vega 8 : ce qui représente l’équivalent d’une configuration avec un i5 de dernière génération couplé à une GeForce MX150, par exemple. Avec ses 8 Go de mémoire vive et son SSD de 256 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 10 et pourra même faire tourner quelques jeux de votre catalogue Steam. Pour jouer à des jeux plus gourmands, vous pourrez toujours vous abonner à Google Stadia.

La Acer Swift 3 en bref

Un design élégant et compact

Un AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM et SSD 256 Go

Une connectique fournie, avec même du USB Type-C

En prenant en compte l’ODR (offre différée de remboursement) d’un montant de 80 euros, l’ordinateur portable Acer Swift 3 SF314 est aujourd’hui disponible à 419 euros sur fnac.com, contre 599 euros habituellement.

Retrouvez le Acer Swift 3 à 419 euros sur Fnac.com

BLACK10

Il est également possible d’obtenir la licence à vie d’Office Famille et Etudiant 50 euros si vous achetez l’ordinateur Acer Swift 3.

La TV OLED Philips 55OLED754 passe à 1099 euros

La Philips 55OLED754 est un téléviseur OLED de 55 pouces. Il bénéficie de tous les avantages offerts par cette technologie avec des contrastes infinis et un traitement d’image de haut niveau. Sa dalle OLED bénéficie d’une définition Ultra HD et une fréquence de rafraîchissement maximale 100 Hz.

Il est équipé du processeur d’image Philips P5 qui améliore notamment l’upscaling en 4K et il est équipé d’un système audio 2.1 qui offre une émulation native Dolby Atmos et une puissance brute de 40W. Assez rare pour le souligner, il est compatible avec la majorité des formats HDR dont le HDR10+ et le Dolby Vision que l’on voit trop rarement ensemble. Enfin, il intègre le système Ambilights de Philips qui permet d’avoir une meilleure immersion grâce à sa projection d’un halo lumineux dynamique au dos du téléviseur reprenant les tonalités du programme regardé.

Notez qu’il ne dispose pas d’Android TV et nous vous recommandons de l’utiliser avec un boîtier multimédia comme une Nvidia Shield ou une Apple TV 4K.

La Philips 55OLED754 en bref

Tous les avantages de la technologie OLED à prix abordable

Une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision

Ambilight et émulation Dolby Atmos inclus

Le téléviseur OLED Philips 55OLED754 s’affiche à 1099 euros sur Fnac.com au lieu de 1599 euros à sa sortie. De plus, 100 euros sont offerts en bon d’achat avec le code BLACK10 aux adhérents Fnac.

Retrouvez la Philips OLED 55OLED754 à 1099 euros sur fnac.com

BLACK10