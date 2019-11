Article sponsorisé par Boulanger

L’heure du Black Friday a sonné chez Boulanger. Après une semaine déjà forte en promotions, c’est désormais le jour J. Retrouvez notre sélection des meilleures offres chez le e-commerçant.

Le tour de chauffe est désormais terminé. Ce vendredi 29 novembre, le Black Friday est officiellement lancé et il durera tout le week-end. Vous retrouverez ici les meilleures offres que nous avons dénichées chez Boulanger. Cette sélection sera régulièrement mise à jour, n’hésitez pas à revenir pour n’en rater aucune.

Notre sélection en clin d’œil

Apple Watch 3 : le compagnon de votre iPhone à 199 euros

La star des montres connectée est en promotion pour le Black Friday de Boulanger. L’Apple Watch 3 est proposée à 199 euros, en version 38 mm et aluminium. Un très bon prix pour la montre d’Apple qui ne descend pour ainsi dire jamais sous la barre des 200 euros. Il fallait attendre le Black Friday.

Si depuis la sortie de l’Apple Watch 3, deux nouveaux modèles ont été commercialisés, elle reste à ce jour une montre hautement recommandable. En réalité, elle propose déjà toutes les fonctionnalités qui font de l’Apple Watch la meilleure montre connectée… si vous avez un iPhone bien évidemment.

Design élégant, écran OLED, GPS, altimètre, cardiofréquencemètre, compatibilité avec le dernier logiciel d’Apple, et surtout étanchéité, voilà le menu des principales réjouissances de ce modèle. Comme toujours dans l’univers Apple, l’appairage extrêmement simple. Elle fonctionne avec le tout dernier logiciel de la marque : Watch OS 5. Son autonomie est d’environ 18 heures, soit une journée.

L’Apple Watch 3 en bref

38 mm, aluminium

Un bel écran OLED

GPS et capteur cardiaque, étanche

L’Apple Watch Series 3, 38 mm et aluminium est disponible à 329 euros chez Boulanger.

Dyson V8 Animal : plus de poils de chat qui traîne pour 349 euros

Cela fait maintenant plusieurs années que Dyson propose des aspirateurs-balais et la marque a su s’imposer comme la référence sur ce segment. À l’occasion du Black Friday, Boulanger le Dyson V8 Animal avec son lot d’accessoires 349 euros contre 449 habituellement. C’est une réduction de plus de 20%.

Comme son nom l’indique, le Dyson V8 Animal est adapté aux possesseurs d’animaux. Il est notamment livré avec la brosse motorisée qui décrochera tous les poils de vos tapis. Vous avez également la brosse rigide qui permettra par exemple de nettoyer les taches de boue séchées en les « grattant » ainsi que tout un autre arsenal pour aspirer ce qui traîne chez vous.

Pour ce qui est de l’autonomie, rien à redire avec une batterie qui tient la charge pendant presque 40 minutes en utilisation normale, et 26 minutes lorsque l’on installe la brosse motorisée selon Dyson. Notez enfin que le V8 dispose d’un système de filtration complet certifié « Asthma & Allergy Friendly ». Ses filtres lui permettent de limiter la dispersion des allergènes dans l’air lors de son utilisation.

Le Dyson V8 Animal en bref

L’aspirateur qu’il vous faut si vous avez un chien ou un chat

Tous les accessoires nécessaires

Puissant, jusqu’à 40 min d’autonomie

Le Dyson V8 Animal + toolkit est disponible à 349 euros chez Boulanger

HP Envy x360 15 pouces : le PC portable convertible à 699 euros

Comme son nom l’indique, le HP Envy x360 est capable de pivoter à 360 degrés pour se transformer en tablette tactile. Autrement dit, c’est un PC convertible. En l’occurrence, une tablette de grande taille, puisqu’il s’agit du modèle avec un écran de 15 pouces affichant une définition Full HD.

Pour le reste la configuration est assez solide avec notamment un processeur AMD Ryzen 5 cadencé à 2,1 GHz et sa partie graphique AMD Radeon Vega 8. Il est accompagné pour 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage sur un SSD. Autrement dit, la machine sera suffisamment performante pour convenir à la majorité des usages, qu’ils soient bureautiques ou de loisir, mais il sera impossible de faire fonctionner des jeux gourmands.

On appréciera également l’autonomie annoncée de 13h ainsi que la connectique complète. On trouve notamment une sortie USB-C ainsi qu’un connecteur HDMI et deux USB classiques. Une machine polyvalente qui profite d’une réduction de 300 euros pour tomber à 699 euros.

Le PC portable HP Envy x360 15 pouces en bref

Un écran pivotant de 15 pouces tactile

Suffisamment puissant pour la bureautique et des petits jeux

Une connectique complète

Le HP Envy x360 15 pouces est disponible à 699 euros au lieu de 999 chez Boulanger

Huawei P30 Pro : le meilleur smartphone pour la photo à 649 euros

Lancé en mars 2019, le Huawei P30 Pro a surpris par ses capacités en photo, et c’est aujourd’hui encore l’un des meilleurs dans ce domaine, peut-être même le meilleur. Il se distingue principalement par la présence d’un téléphoto 5x. Il permet non seulement d’offrir ce niveau zoom, et par le truchement des algorithmes de Huawei de monter jusqu’à un zoom 10x presque sans aucune perte.

Lancé à 999 euros, Boulanger le propose à 649 euros. Une bonne affaire pour ce téléphone très haut de gamme qui a bien sûr d’autres arguments à faire valoir que sa partie photo. On pense notamment à son écran OLED de 6,4 pouces incurvés sur les côtés pour le design ou son performant processeur Kirin 980 à huit cœurs ou encore 128 Go de stockage.

Le Huawei P30 Pro a également un avantage sur l’autonomie. Si vous ne l’utilisez pas intensément, il pourra fonctionner pendant 2 jours complets grâce à sa batterie de 4200 mAh. La contrepartie est téléphone légèrement plus épais et plus lourd que ses concurrents.

Le Huawei P30 Pro en bref

Impressionnant en photo

Puisssant et autonomie…

… mais un peu plus lourd que la moyenne

Le Huawei P30 Pro est disponible à 649 euros chez Boulanger au lieu de 999 lors de son lancement.

Google Home, Chromecast et Philips Hue : un pack domotique complet à 199 euros

Si vous souhaitez vous lancer dans la domotique, voilà le kit complet pour bien démarrer. Dans ce pack Boulanger à 179 euros, vous avez un Google Home Mini, un Chromecast ainsi qu’une paire d’ampoules Philips Hue White and Color, leur pont de connexion et leur interrupteur. Il est proposé à 179 euros chez Boulanger.

Le Google Home Mini est la plus petite enceinte connectée de Google, elle ne développe donc pas une puissance sonore importante, mais embarque en revanche toute l’intelligence de l’assistant de Google ce qui en fait en point d’entrée idéal pour découvrir la domotique.

Il s’accordera parfaitement avec le Chromecast, qui permettra pour se part de lancer divers flux vidéo sur votre TV, comme YouTube. Grâce à lui, vous pourrez demander Google de lancer une vidéo sur ce dernier. Il en va de même pour les ampoules, allumer la lumière d’un coup de « Ok Google » à quelque chose de magique. Comme il s’agit des modèles « White And color » vous pourrez choisir entre différentes températures de blanc ou toutes les nuances de couleurs possibles.

Le Google Home, Chromecast et Philips Hue en bref

Trois produits qui vont très bien ensemble

Une porte d’entrée parfait pour se lancer dans la domotique

Et aussi toute la puissance de Google Assistant

Le pack Google Home, Chromecast et Philips Hue est disponible à 179 euros chez Boulanger

Galaxy S10e : petit et puissant, à moins de 500 euros

Le Galaxy S10e est le benjamin de la famille S10 sorti au printemps dernier. Il se démarque de ses grands frères en premier lieu par sa petite taille puisqu’il dispose d’un écran de 5,8 pouces. Il conviendra ainsi aux petites mains, ou simplement à ceux qui souhaitent avoir un smartphone compact. Il oublie également le capteur photo permettant de zoomer, mais on trouve un excellent capteur photo principal et un second pour des clichés en ultra grand-angle.

Pour le reste, c’est un sans faute : il est aussi beau que ses grands frères, il est aussi puissant, il est aussi étanche. Il se recharge sans-fil et possède un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. L’écran justement, c’est la pièce maîtresse de cette série S10.

Ils adoptent tous une dalle « Dynamic Amoled » d’excellente facture. À ce jour, c’est probablement ce qu’il se fait de mieux dans le domaine. Le Galaxy S10e pêche en revanche un peu sur l’autonomie, vous tiendrez une journée de travail sans problème, mais il ne faudra pas en espérer beaucoup plus.

Le Galaxy S10e en bref

Le plus petit de la gamme Galaxy S10

Un excellent écran 5,8 pouces

Puissant et doué en photo

Le Galaxy S10e est disponible à 499 euros chez Boulanger

Jabra Elite Active 65T : le écouteurs True Wireless au meilleur rapport qualité-prix à 129 euros

Les Jabra Elite 65t sont considérés comme les écouteurs « True Wireless », c’est-à-dire sans aucun fil, au meilleur rapport qualité-prix. Avec le Black Friday, c’est rapport n’en est que meilleur. Lancé à presque 189 euros, ils tombent chez Boulanger à 129 euros.

Cette version « Active » des Jabra est prévue pour les amateurs de sport puisqu’ils peuvent résister à la pluie et à la sueur. Ils conservent évidemment toutes les qualités des modèles classiques. Une liaison fiable, un son de qualité et une autonomie annoncée d’environ 5h par recharge.

Ils en plus le mérite d’être compatibles avec les différents assistants vocaux qu’il s’agisse de Google Assistant, Alexa ou Siri. Vous aurez l’embarras du choix. Ils fonctionnement aussi bien avec les iPhone que les téléphones Android.

Les Jabra Elite Active 65t en bref

Des écouteurs True Wireless avec un bon rapport qualité/prix

Résistants à la pluie et à la sueur

Une autonomie appréciable

Les Jabra Elite Active 65t sont disponibles à 129 euros chez Boulanger.

