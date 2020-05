French Days : Xiaomi M365, Ninebot Segway, les trottinettes électriques sont à petit prix

Vous attendiez le bon moment pour vous offrir une trottinette électrique ? Les French Days sont l’occasion rêvée de sauter le pas tant les prix de ces véhicules ont diminué grâce à diverses promotions.

Au regard des deux ans passés et de l’évolution de la mobilité urbaine, la popularité des trottinettes électriques n’est plus à démontrer. Et nul doute que ces nouveaux modes de déplacements ont encore de belles années devant eux. Mais face aux prix souvent élevés des machines, il est plus avisé d’attendre une réduction avant de craquer. Avec les French Days 2020, l’occasion est enfin arrivée de se laisser tenter par cette alternative aux transports en commun.

La Xiaomi M365 à 311 euros au lieu de 345 euros

Il s’agit sans conteste de l’une des si ce n’est la trottinette électrique la plus répandue. La Xiaomi M365 est idéale pour les trajets courts ou de moyennes distances grâce à son autonomie de 30 km, et sa vitesse de pointe de 25 km/h. Facile à prendre en main, avec un simple bouton-poussoir sur la droite du guidon pour moduler la vitesse, et un levier pour actionner le frein à disque sur l’autre extrémité, elle fait également preuve d’une grande robustesse. C’est une des meilleures trottinettes selon nous.

En bref :

Facile à prendre en main

L’autonomie confortable de 25 km

La bonne alternative aux transports en commun

La Xiaomi M365 est aujourd’hui affichée à 311 euros via Acheter sur Google, avec le code promo FRENCHDAYSMAI20, contre 345 euros habituellement.

La Ninebot Segway ES2 à 399 euros au lieu de 549 euros

En plus d’être robuste, la Ninebot Segway ES2 a une vitesse de pointe de 25 km/h pour une autonomie de 25 km. Autonomie qu’il est possible d’étendre de 20 km supplémentaires grâce à l’ajout d’une seconde batterie. Cette trottinette électrique embarque également un cadran d’affichage de la vitesse ainsi que 3 modes d’utilisation différents pour s’adapter à tout type de situation.

En bref :

De bonnes suspensions

Une autonomie de 25 km

Trois modes d’utilisation différents

La trottinette électrique Ninebot Segway ES2 est proposée à 399 euros au lieu de 549 euros chez la Fnac, soit une réduction de 27%.

La Xiaomi M365 Pro à 404 euros au lieu de 499 euros

La Xiaomi M365 Pro se démarque par son autonomie, culminant à 45 km, le tout sans avoir à ajouter une batterie supplémentaire comme pour la Ninebot Segway ES2. Sa vitesse maximale est de 25 km/h,et elle est capable de supporter une charge de 100 kg. Enfin, la Xiaomi M365 Pro est d’une robustesse à toute épreuve, grâce à sa certification IP54 qui lui permet de résister à la pluie ainsi qu’à la poussière.

En bref :

Une grande robustesse

Un écran LCD

Une autonomie de 45 km

La trottinette électrique Xiaomi M365 Pro est vendue 404 euros contre 499 euros habituellement via Acheter sur Google. Pensez à activer le code promo FRENCHDAYSMAI20 lors de la commande.

La Go Ride 80 Pro à 193 euros au lieu de 349 euros

C’est la solution économique par excellence. La Go Ride 80 Pro se place en effet comme une trottinette électrique à moins de 200 euros sans lésiner pour autant sur le rapport qualité-prix. Culminant à 25 km/h, la GO Ride 80 Pro a une très bonne tenue de route. D’autant que ses roues pleines la protègent des crevaisons. Elle bénéficie d’un frein puissant et de 3 modes d’utilisation différents : économie d’énergie, équilibre et boosté.

En bref :

Très bonne tenue de route

Plusieurs modes de conduite

Assez légère pour être manipulée à la main

La GoRide 80 Pro est disponible à 193 euros en exclusivité sur Cdiscount au lieu de 349 euros.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Par ailleurs, vous pouvez aussi consulter nos sélections chez Fnac – Darty et Cdiscount ou encore que les meilleures offres smartphones Samsung, TV, ou encore objets connectés.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.