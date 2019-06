Le consortium VESA a dévoilé le DisplayPort 2.0, un protocole qui devrait bientôt débarquer sur nos écrans avec plein de promesses.

Nos écrans affichent toujours plus de pixels. En quelques années nous sommes passées du Full HD aux écrans 4K, et la 8K pointe déjà le bout des pixels. Pour afficher des vidéos sur ses écrans, il faut des câbles capables de suivre le débit nécessaire, et donc de nouveaux protocoles.

Le DisplayPort est un cousin du HDMI développé par le consortium VESA à qui l’on doit également la norme DisplayHDR, et le VESA permettant de remplacer le pied d’un moniteur (sans dépenser 999 dollars).

VESA vient d’annoncer le DisplayPort 2.0, un nom qui annonce des changements majeurs, alors que la connectique avançait jusqu’à présent en décimale (1.1 puis 1.2 jusqu’au DisplayPort 1.4).

Un débit de 77,4 Gbps grâce au Thunderbolt 3

Pour fonctionner, le DisplayPort 2.0 repose sur le protocole Thunderbolt 3 et en utilise également son connecteur, l’USB Type-C. Cela permet au protocole d’atteindre quelque 77,4 Gbps contre « seulement » 25,92 Gbps pour le DisplayPort 1.4.

Cela permet au DisplayPort 2.0 d’afficher plusieurs choses :

8K à 60 Hz avec HDR10

2 écrans 4K à 144 Hz sans HDR

VESA propose aussi son moteur de compression DSC qui permet de faire transiter encore plus de pixels :

16K (15360 x 8460 pixels) à 60 Hz avec HDR

2 écrans 8K à 120 Hz avec HDR

Une norme qui devrait donc permettre de couvrir les nouveaux écrans dans un futur proche.

Grâce à l’USB Type-C, il sera également possible de faire transiter une alimentation électrique et de l’USB 3.0, mais cela se fera au sacrifice d’une définition alors limité, sans compression, à un écran 8K à 30 Hz avec HDR (ou du 4K à 60 Hz).

Avec la compression, il sera possible d’animer les deux écrans 4Kx4K (4096 x 4096) à 120 Hz avec HDR d’un casque de réalité virtuelle, qui sera donc relié par un seul et unique câble avec le PC.

Sortie en 2020

VESA prévoit que les premiers produits qui intégreront le DisplayPort 2.0 devraient sortir d’ici fin 2020. C’est justement en 2020 que la chaîne NHK prévoit de transmettre les Jeux olympiques du Japon en 8K.