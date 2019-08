Ce mois d’août est riche en annonces chez Dell. Parallèlement à la présentation de l’OptiPlex 7070 Ultra, un ordinateur tout-en-un embarquant ses composants directement dans son pied, mais aussi à l’annonce de ses nouveaux XPS 13 et de sa tour G5 Gaming Desktop, le texan dévoilait la semaine dernière son S3220DGF. Derrière cette appellation barbare : un moniteur VA incurvé de 32 pouces aux spécifications sexy.

Proposé à compter de ce 28 août à un tarif de 599,99 dollars, cet écran se place bien en dessous du nouveau moniteur 34 pouces Alienware dans les grilles tarifaires du fabricant de Round Rock. On hérite malgré tout d’une fiche technique complète, qui colle trait pour trait aux canons du marché sur cette gamme de prix. Le S3220DGF dispose notamment d’une dalle VA incurvée de 31,5 pouces (tandis que la diagonale totale est de 32 pouces) pour une définition QHD (2560 par 1440 pixels) et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre le seuil des 165 Hz. Le support du HDR10 et du standard AMD FreeSync 2 sont également de la partie.

Un temps de réponse un peu élevé…

Côté contraste, le moniteur affiche un ratio estimé à 3000:1. La luminance maximale s’établit quant à elle à 400 nits et les angles de vision sont annoncés à 178 degrés horizontaux / 178 degrés verticaux. Des valeurs dans les trois cas classiques sur ce type de produits. On regrettera en revanche un temps de réponse un peu élevé puisque mesuré à 4 ms gris à gris. C’est nettement plus que ce que propose Acer sur certains de ses moniteurs 1080p annoncés cet été (comme les Predator XN253Q X et Nitro XV273X, qui disposent de dalles TN et IPS, respectivement).

L’écran de Dell se rattrape sur la restitution des couleurs, avec une couverture à 92,4% de l’espace colorimétrique DCI-P3, à 99,7% du gamut sRGB et à 89,2% de l’espace CIE 1931. La dalle VA du moniteur est par ailleurs certifié DisplayHDR 400. Un traitement assez peu pertinent sur une dalle limitée à 400 nits, comme nous l’évoquions dernièrement au sujet de l’ASUS ROG XG43VQ, lui aussi certifié DisplayHDR 400.

Dell a toutefois ajouté quelques fonctionnalités bienvenues à son S3220DGF, comme le mode « dark stabilizer », qui permet une meilleure visibilité dans les scènes les plus sombres en jeu. Le S3220DGF (alias Dell 32 Curved Gaming Display) embarque enfin une entrée DisplayPort 1.2, deux ports HDMI, un HUB comportant trois prises USB 3.0 et deux ports audio Jack 3,5 mm.