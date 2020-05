La puce graphique AMD Radeon avec Samsung serait trois plus performante que le meilleur Snapdragon

De premiers benchmarks dévoilent des scores impressionnants face à l'Adreno 650 du Snapdragon 865. La puce conçue par AMD et Samsung pourrait être une des annonces les plus excitantes de 2021.

Ce n’est pas un secret d’affaires : en 2019, AMD a dévoilé a annoncé un partenariat avec Samsung. Les deux entreprises travaillent ensemble dans le secteur du smartphone, le fruit de cette collaboration étant prévu pour 2021.

Il y a quelques jours, une étrange puce a fait son apparition dans des outils de benchmark (GFXBench). On peut y observer des scores d’une supposée puce AMD Radeon installée dans un SoC Samsung.



AMD GPU avec Samsung SoC

Qualcomm Snapdragon 865 avec Adreno 650 GPU

Manhattan 3.1

181,8 fps

123 fps

Aztech Normal

138,25 fps

53 fps

Aztech High

58 fps

20 fps



Ces scores montrent des performances jusqu’à 3x plus importantes que la meilleure puce Snapdragon du moment, la S865 avec la puce graphique Adreno 650. On bénéficierait ainsi d’un SoC Exynos renforcé par une puce graphique AMD Radeon en 2021, Samsung et AMD sont donc toujours occupés à optimiser les performances et la consommation d’énergie de leur puce très attendue.

Des performances graphiques à la traîne sur mobile

En effet, les performances graphiques dans le monde du mobile sont loin de profiter de grosses augmentations d’année en année. La Nvidia Shield et la Nintendo Switch, par exemple, bénéficient d’un SoC Nvidia Tegra X1 annoncé en janvier 2015. Oui, vous avez bien lu… 2015 ! Ce SoC, à l’époque, intégrait déjà une puce graphique Maxwell de 2 SMM avec 256 cœurs CUDA pour une puissance de calcul totale de 1 téraflops. La puce Qualcomm Adreno 650 de fin 2019… a une puissance totale estimée à 1,2 téraflops.

C’est dire à quel point les puces graphiques de nos appareils mobiles n’ont pas bénéficié de beaucoup d’innovations ces dernières années, alors que nous avons connu l’émergence des smartphones pour gamers chez Asus (avec le ROG Phone 2), Razer (Phone 2), Xiaomi (Black Shark 2 Pro), Nubia (Red Magic 5G)…