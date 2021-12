FrandroidOffreMoi un casque et un micro pour streamer sur Twitch

Pour le jour 12 du calendrier de l'Avent, vous avez l'occasion de gagner un pack casque + micro signé Epos.

Parmi vos bonnes résolutions de 2022, pourquoi ne pas tenter l’aventure Twitch pour animer votre propre chaîne ? La question n’est pas anodine. On vous a concocté le parfait setup pour ça dans le cadre de notre concours #FrandroidOffreMoi sur nos réseaux sociaux.

Jour 12 : un pack Epos casque + micro

Notre concours prend la forme d’un calendrier de l’Avent, décembre oblige. Et nous voici rendus à la douzième case qui s’ouvre sur deux produits de la marque Epos : le casque H6Pro Closed et le micro B20. Un combo idéal pour se lancer sur Twitch, mais pas que.

Si vous avez seulement envie d’être bien équipés pour vos parties en ligne ou pour réaliser des podcasts, ce pack fera votre bonheur également.

Comment gagner le pack Epos ?

Sur Twitter

Sur Twitter, vous pouvez participer en publiant un tweet « #FrandroidOffreMoi le pack EPOS », en likant et retweetant notre post et en suivant les comptes de Frandroid et d’Epos Gaming.

CONCOURS JOUR 12 🔥 Gagnez un pack EPOS avec un casque H6PRO Closed & un micro B20 🎙 🎧 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi le pack EPOS

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @eposaudiogaming TAS 27/12 🎉 pic.twitter.com/Efaf4fEYgn — Frandroid (@Frandroid) December 12, 2021

Sur Instagram

Pour tenter votre chance sur Instagram, mentionnez un ami ou une amie qui voudrait devenir streameur ou podcasteur, likez notre post et abonnez-vous aux comptes de Frandroid et d’Epos.

Sur Facebook

Sur Facebook, il faut nous dire qui, selon vous, veut devenir streameur ou pocasteur.

Les noms des gagnants de notre concours seront tirés le 27 décembre.

