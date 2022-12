FrandroidOffreMoi 3 mois de Shadow avec une option survitaminée

Pour le deuxième jour de notre calendrier de l'Avent sur nos réseaux sociaux, nous vous donnons l'opportunité de gagner trois mois d'abonnement à l'option Power de Shadow pour profiter d'une offre plus performante !

Allez, on continue d’ouvrir les cases de notre calendrier de l’Avent sur Frandroid ! Après la premier jour inaugural, on arrive, en tout logique, au jour 2. Aujourd’hui, sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, vous pouvez tenter de gagner trois mois d’abonnement à l’option Power de Shadow en participant au concours #FrandroidOffreMoi.

Jour 2 : trois mois avec l’option Power de Shadow

Shadow est un incontournable en France du cloud computing. Au lieu de devoir vous embarrasser d’une grosse configuration pour avoir un PC puissant, ce dernier est dématérialisé. Vous pouvez donc accéder à une machine très performante, peu importe l’endroit où vous vous trouvez, tant que vous avez une connexion Internet.

Avec notre concours, vous pouvez gagner trois mois d’accès à l’option Power qui est une version boostée de l’offre classique de Shadow. Elle s’adresse aux utilisateurs en quête de performances au top (les fameux « power users » en anglais) qui souhaite notamment faire du cloud gaming. À titre indication, voici la configuration à laquelle vous aurez droit à distance avec l’option Power :

CPU AMD Epyc 75430 avec 4 cœurs et 8 threads ;

« la puissance d’un GPU de dernière génération » dont la GeForce RTX 3070, les cartes graphiques équivalentes de Nvidia pour les professionnels ou les GPU AMD basés sur l’architecture RDNA 2 ;

16 Go de RAM.

Comment gagner 3 mois avec l’option Power de Shadow

Deux personnes peuvent gagner ce cadeau !

Sur Twitter

Pour essayer de gagner sur Twitter, il faut publier un tweet en écrivant « #FrandroidOffreMoi un code Option Power », retweeter notre publication ci-dessous et le liker et enfin suivre les comptes de Frandroid et de Shadow France.

#CONCOURS JOUR 2 🎅

Gagnez un Code Option Power Shadow de 3 mois ❄️ Vous pourrez jouer et créer sur un PC dans le cloud avec tous vos appareils ! Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi + Code Option Power

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @Shadow_France 2 gagnants ! pic.twitter.com/zf9ERmGD4l — Frandroid (@Frandroid) December 2, 2022

Sur Instagram

Tentez votre chance sur Instagram en taguant deux proches qui seront jaloux de votre code Shadow option Power, partagez dans la publication dans votre story et suivez le compte de Frandroid.

Sur Facebook

Pour participer sur Facebook, il faut commenter notre publication en nous disant qui aimerait jouer à Elder Ring chez sa grand-mère.

Bonne chance à tout le monde. Le tirage au sort se déroulera le 26 décembre 2022 !

