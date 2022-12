FrandroidOffreMoi un vidéoprojecteur

La 16e case de notre calendrier de l'Avent et du concours #FrandroidOffreMoi permet de gagner un vidéoprojecteur Xgimi Elfin. Voici comment participer.

Ho ho ho ho ! Noël approche à mesure que le calendrier de l’Avent se poursuit avec notre concours #FrandroidOffreMoi sur les réseaux sociaux. Pour le 16e jour, tentez de gagner un vidéoprojecteur de la marque Xgimi.

Jour 16 : un vidéoprojecteur

Les vidéoprojecteurs ont de plus en plus le vent en poupe. D’aucuns n’hésitent d’ailleurs pas à se débarrasser de leur TV pour toujours profiter de leurs films et séries sur le grand mur de leur salon afin de se croire au cinéma.

Avec le Xgimi Elfin, vous profiterez de plusieurs avantages pour un visionnage confortable. Full HD natif et HDR 10+, 3D, faible latence et Android TV sont de la partie. Il ne reste plus qu’à organiser votre séance. Sortez les popcorns.

Comment gagner ce vidéoprojecteur Xgimi

Sur Twitter

Sur Twitter, vous devez tweeter « #FrandroidOffreMoi » + « projecteur Elfin ». Pensez aussi à retweeter notre publication et à la liker. Enfin, il faut suivre les comptes de Frandroid et de Xgimi Tech.

Instagram

Pour tenter votre chance sur Instagram, il faut taguer deux personnes avec qui vous avez envie de passer la meilleure soirée film. Il faut aussi partager notre publication en story et vous abonner à Frandroid et à Xgimi Tech.

Sur Facebook

Sur Facebook, il suffit de nous dire ce que vous comptez regarder avec ce vidéoprojecteur à gagner.

Le tirage au sort sera fait le 26 décembre.

