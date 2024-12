FrandroidOffreMoi les Nothing Ear (a)

Pour le 11e jour du calendrier de l’Avent, vous pouvez gagner de très bons écouteurs sans fil avec notre concours #FrandroidOffreMoi.

Vous pouvez gagner les écouteurs sans fil Nothing Ear (a) grâce au calendrier de l’Avent de Frandroid. On vous explique comment participer sur les réseaux sociaux au concours #FrandroidOffreMoi.

Jour 11 : les Nothing Ear (a)

Les écouteurs Nothing Ear (a) sont la version allégée des Nothing Ear. Ils optent pour des transducteurs en plastique, sans pour autant compromettre leurs performances, qui se montrent impressionnantes sur le plan acoustique. Le son se distingue par son énergie, une excellente profondeur dans les basses grâce à un algorithme de traitement dynamique, ainsi qu’une grande homogénéité, sans oublier le travail solide sur la restitution des voix. Côté praticité, les Ear (a) n’ont rien à envier à leurs concurrents : leur réduction de bruit active est tout aussi efficace, et leur autonomie tout aussi satisfaisante. Nous leur avons attribué la note de 9/10 lors de notre test, car ces écouteurs remplissent parfaitement leur contrat.

Notez que l’autonomie est annoncée à 5 h 30 environ en écoute avec ANC et que nous avons mesuré 5 h 20 de notre côté avec les paramètres d’égalisation par défaut et à un volume moyen.

